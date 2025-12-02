شرکت «فیدان» در نشست وزیران خارجه ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه فردا در نشست وزیران امور خارجه ناتو در مقر این نهاد در بروکسل بلژیک شرکت خواهد کرد.

طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان قرار است دیدارهای دوجانبه‌ای با مارک روته دبیرکل ناتو، کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی و معاون رئیس کمیسیون اروپا، مارتا کوس کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا و چندین مقام دیگر انجام دهد.

این نشست در مقر ناتو در بروکسل برگزار می‌شود و مقدمات اجلاس این سازمان نظامی است که قرار است ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ به میزبانی ترکیه در آنکارا برگزار شود.