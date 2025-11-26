دبیر کل ناتو: جنگ اوکراین ممکن است سال جاری میلادی پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک روتِه» دبیرکل ناتو در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس، گفت: احتمال دارد جنگ اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۵ خاتمه یابد، اما پایان درگیری یا هرگونه طرح صلح، تهدید روسیه علیه اروپا را از میان نخواهد برد.

وی درباره اینکه آیا دستیابی به توافق صلح می‌تواند روسیه را از فهرست تهدیدات امنیتی اروپا خارج کند، تأکید کرد: روسیه به عنوان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند.

دبیرکل ناتو با بیان اینکه برای تحقق صلح در اوکراین، تمام تلاش خود را به‌کار خواهد گرفت، گفت: برخی مفاد این طرح مثبت است اما برخی دیگر، نیازمند بازنگری است.

رایزنی اوکراین و اتحادیه اروپا با آمریکا برای تغییر مفاد طرح صلح پیشنهادی ترامپ در حال انجام است اما بعید است تغییر بنیادی در آن حاصل شود.

در آخرین اظهارنظرها، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای صلح در اوکراین که ابتدا شامل ۲۸ بند بود، اکنون به ۲۲ بند کاهش یافته است.

پیشتر، روزنامه گاردین نوشته بود که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواسته‌های غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.

هفته گذشته خبر رسید که واشنگتن یک ابتکار صلح ۲۸ بندی ارائه کرده است که با واکنش و انتقاد برخی از شرکای کی‌یف در اروپا مواجه شد. در تاریخ ۲۳ آبان، آمریکا و اوکراین مشورت‌هایی درباره طرح صلح واشنگتن در ژنو برگزار کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراین، هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی، درباره بیشتر بندهای طرح توافق کرده‌اند. قرار است مباحث اختلافی در نشست رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی وی بررسی شوند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه طرح اولیه صلح اوکراین را «مستدل» می‌داند و آن را «پایه‌ای مناسب برای مذاکرات» ارزیابی کرد.