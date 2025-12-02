‌به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام فرانسوی نوشت: روسیه و ایالات متحده در صورت عدم مداخله اروپا، مدت‌ها پیش درباره حل بحران اوکراین به توافق می‌رسیدند.

به گفته این مقام فرانسوی که نخواست نامش فاش شود، در غیاب اروپایی‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، مدت‌ها پیش به توافق برای پایان دادن به بحران اوکراین دست یافته بودند.

این مقام فرانسوی به وال استریت ژورنال گفت: اکنون اروپا «تنها مانده است» زیرا واشنگتن از منطقه عقب‌نشینی کرده و قاره سبز، مجبور است بیش از پیش به توان خود متکی باشد.

براساس گزارش این رسانه آمریکایی، طرح صلح ترامپ برای اوکراین، موجب تشدید اختلافات میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شده است.

خبرگزاری بین المللی رویترز نیز، طرح صلح آمریکا برای اوکراین، بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های بروکسل را «توافق زشت» برای اروپا اعلام کرد.

این رسانه غربی نوشت: مقام‌های اروپایی نگران هستند که توافق نهایی درباره اوکراین، نه تنها روسیه را مجازات یا تضعیف نکند بلکه امنیت قاره سبز را بیش از پیش به خطر بیندازد.

رویترز افزود: حتی ممکن است آمریکا به عنوان شریک سنتی اروپا در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، همکاری‌های گسترده اقتصادی با روسیه را نیز شروع کند.

این رسانه انگلیسی زبان به نقل از لوک ون میدلار مدیر اندیشکده ژئوپلیتیک بروکسل، نوشت: به نظر می‌رسد آرام‌آرام این واقعیت پذیرفته می‌شود که در نهایت یک توافق زشت حاصل خواهد شد. ترامپ خواهان توافقی مبتنی بر منطق قدرت‌های بزرگ است. براساس این منطق، آمریکا و روسیه دو قدرت بزرگ هستند و باید با هم درباره مسائل توافق کنند.

رویترز نوشت: اروپا اکنون، «قیمت نپرداختن به توسعه قابلیت‌های نظامی در سال‌های اخیر» را می‌پردازد و هنوز کارت‌های لازم برای حضور مؤثر در میز مذاکرات را در اختیار ندارد.