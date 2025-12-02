https://mehrnews.com/x39LBz ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ کد خبر 6676179 استانها کردستان استانها کردستان ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ بسته خبری یازدهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج- بسته خبری یازدهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 24 MB کد خبر 6676179 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری دهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری دوازدهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری بسته خبری کردستان سنندج
نظر شما