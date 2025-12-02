https://mehrnews.com/x39Lzn ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰ کد خبر 6676120 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰ بسته خبری شبانه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 11 MB کد خبر 6676120 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری یازدهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما