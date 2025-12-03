تأکید رئیس گمرک بر رونق تجارت و آمادگی کامل مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه در جریان بازدید از مرز بینالمللی خسروی، تسهیل و رونق تجارت را اصلیترین محور برنامههای گمرک عنوان کرد.
وی گفت: سرعتبخشی به فرآیندهای تجاری، رفع گلوگاهها و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای مدیریت روان مبادلات در این مرز راهبردی در دستور کار قرار دارد.
رئیسکل گمرک کشور با اشاره به جایگاه ویژه مرز خسروی بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زوار اربعین حسینی افزود: علاوه بر تسهیل و تسریع روند ورود و خروج مسافران، هماهنگی کامل میان دستگاههای ذیمدخل حوزه تجارت ضروری است.
وی تأکید کرد: این همافزایی موجب افزایش ظرفیت عملیاتی مرز و ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.
استاندار: خسروی باید قطب اقتصادی غرب کشور باشد
در این بازدید، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از توجه رئیسکل گمرک به زیرساختهای استان، بر ضرورت نگاه جامع به مرز خسروی تأکید کرد.
وی گفت: این مرز افزونبر جایگاه مذهبی، بزرگترین پایگاه کرمانشاه برای صادرات به عراق است و انتظار ما افزایش تجهیزات پیشرفته گمرکی برای تقویت حجم صادرات استان است.
فتحا… حسینی نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب نیز با ابراز خرسندی از حضور مقامات ارشد گمرک در منطقه، خواستار ارتقای جدی زیرساختهای گمرکی شد.
وی اظهار کرد: مردم منطقه انتظار دارند خسروی صرفاً به مرز عبور زوار محدود نشود و نقش آن در توسعه پایدار منطقه تقویت شود.
وی افزود: ارتقای سطح خدمات گمرکی به استانداردهای بینالمللی یک مطالبه عمومی است.
در ادامه این بازدید، موضوعات مرتبط با تسهیل فرآیندهای گمرکی، تجهیز زیرساختها، توسعه خدمات به بازرگانان و آمادگی کامل برای بازه پرحجم تردد زوار در ایام اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
مسئولان گمرک کشور و استان کرمانشاه همچنین بر لزوم افزایش همکاری دستگاههای عملیاتی مستقر در مرز تأکید کردند.
مقامات گمرک اعلام کردند: برنامهریزیهای جدید با هدف افزایش ظرفیت تجاری، بهبود زمان انجام تشریفات و مدیریت هوشمند ورود و خروج کالا در حال پیگیری است.
به گفته آنان، مرز خسروی ظرفیت تبدیلشدن به یکی از پایدارترین و سریعترین مرزهای تجاری ایران با عراق را دارد و اجرای طرحهای تقویتکننده در ماههای آینده دنبال خواهد شد.
