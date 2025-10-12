ناظر جدید گمرکات سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان با حضور علی اکبر شامانی، معاون گمرکات ایران، و جمعی از مدیران و مسئولان ارشد استانی در سالن ولایت استانداری برگزار شد. در این مراسم که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، بر لزوم نگاه ویژه گمرک کشور به این استان و همچنین تقویت ساختارها و تفویض اختیار برای تسهیل تجارت مرزی تأکید شد.
ضرورت نگاه ویژه گمرک به سیستان و بلوچستان و تأکید بر تعامل با ذینفعان
معاون گمرکات ایران در این مراسم، بر لزوم توجه ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به این استان تأکید کرد.
علی اکبر شامانی با اشاره به شرایط خاص استان از نظر گستردگی مرزها، بازارچهها و حجم فعالیتهای گمرکی، خواستار دستهبندی نیازهای استان در حوزه ساختار، ارتقای خدمات، تسهیلات مالی و تفویض اختیارات فنی شد تا امور با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی همچنین با توجه به دشواریهای مأموریت در این استان، بر لزوم پیگیری جدی تفویض اختیار در حوزه فنی و اجرایی برای تسهیل فعالیتها تأکید کرد.
شامانی نبود گفتوگو و همنشینی میان دستگاهها را یکی از مشکلات اداری دانست که منجر به سوءتفاهم و کندی روند کارها میشود.
وی بیان کرد: برای تسریع فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی، جلسات منظم ماهانه یا حتی هفتگی با حضور ذینفعان برگزار شود تا مشکلات بررسی و راهکارها ارائه شود. همچنین مدیران گمرک استان جلسات منظمی با تجار و فعالان اقتصادی داشته باشند.
ضرورت نگاه ویژه و حمایت وزارت اقتصاد و دارایی از گمرکات سیستان و بلوچستان
در ادامه این مراسم معاون امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، در تشریح عملکرد و چالشهای گمرکات استان، بر تلاشهای اخیر برای تسهیل مبادلات مرزی و بهبود ترخیص کالا تأکید کرد.
مجیب حسنی، با اشاره به فعالیت کارکنان گمرک در شرایط سخت، خواستار شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تکمیل چارت سازمانی گمرک استان و جذب نیروی انسانی جدید تسریع کند.
وی همچنین تأکید کرد: ارتقای گمرک میرجاوه به اداره کل باید با تقویت زیرساختها و تأمین الزامات اولیه همراه باشد.
حسنی به توافقات اخیر با پاکستان برای افزایش حجم مبادلات مرزی تا بیش از ده میلیارد دلار اشاره کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند تعریف ساختارهای جدید گمرکی و بهروزرسانی روشهای نظارتی است.
وی در پایان، بر لزوم همکاری دستگاههای اقتصادی و فعالسازی کامل سامانههای گمرکی در استانها تأکید کرد و خواستار حمایت وزارت اقتصاد برای ارتقا ظرفیتهای تجارت مرزی و ترانزیت استان شد.
در پایان این مراسم، طی اهدای حکمی از طرف فرود عسگری رئیس کل گمرکات ایران، غلامرضا بلوطی میرزا به عنوان ناظر گمرکات سیستان منصوب شد و از زحمات قربان کریمی تقدیر شد.
