تصادف شاخ به شاخ در دژگان بندرلنگه چند مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه شب گذشته در محور دژگان به پدل لمزان شهرستان بندرلنگه رخ داد، جایی که برخورد شاخ به شاخ خودروی سواری شهروند لمزانی با یک نیسان آبی چندین نفر را مصدوم کرد.
بلافاصله موجب حضور نیروهای امدادی و اورژانس در محل شد و مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیمهای امدادی به بیمارستان انتقال یافتند.
بر اساس گزارشهای اولیه وضعیت عمومی مجروحان مطلوب اعلام شده و روند درمانی آنان ادامه دارد.
کارشناسان پلیس در حال بررسی علل وقوع این حادثه هستند.
بندرعباس - در پی برخورد میان یک خودروی سواری و نیسان آبی در محور دژگان به پدل لمزان شهرستان بندرلنگه چند نفر مصدوم شدند.
