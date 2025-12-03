افسرده: متقاضیان مسکن ملی در دهلران ۲ هفته برای اخذ پروانه فرصت دارند

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان دهلران اقدام به اخذ پروانه ساخت کنند در غیر این صورت برابر قانون قرارداد آنها فسخ می‌شود.

وی با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های این سایت گفت: در گذشته به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها، فرصت‌های متعددی به متقاضیان داده شد تا روند ساخت خود را آغاز کنند، اما اکنون که زیرساخت‌های اساسی شامل آب، برق و سایر امکانات فراهم شده، هیچ‌گونه تأخیر در ساخت و ساز پذیرفته نخواهد شد.

افسرده تأکید کرد: طبق مفاد قرارداد، متقاضیان موظف بودند حداکثر ظرف دوهفته پس از انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه احداث از شهرداری و شروع عملیات عمرانی اقدام کنند این مهلت چندین‌بار تمدید شده است.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: چنانچه متقاضیان ظرف دو هفته آینده اقدام لازم برای دریافت پروانه ساختمانی را انجام ندهند، قراردادهای آنان طبق قانون فسخ خواهد شد و اراضی مربوطه به افراد واجد شرایطی که در نوبت هستند، واگذار می‌شود.

وی گفت: متقاضیان با رعایت تعهدات خود، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دهلران عمل کنند چرا که دولت و اداره کل راه شهرسازی استان به تعهدات خود عمل کرده است.