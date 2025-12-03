  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۴

افسرده: متقاضیان مسکن ملی در دهلران ۲ هفته برای اخذ پروانه فرصت دارند

افسرده: متقاضیان مسکن ملی در دهلران ۲ هفته برای اخذ پروانه فرصت دارند

ایلام - معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: متقاضیان مسکن ملی در دهلران ۲ هفته برای اخذ پروانه ساخت فرصت دارند.

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان دهلران اقدام به اخذ پروانه ساخت کنند در غیر این صورت برابر قانون قرارداد آنها فسخ می‌شود.

وی با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های این سایت گفت: در گذشته به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها، فرصت‌های متعددی به متقاضیان داده شد تا روند ساخت خود را آغاز کنند، اما اکنون که زیرساخت‌های اساسی شامل آب، برق و سایر امکانات فراهم شده، هیچ‌گونه تأخیر در ساخت و ساز پذیرفته نخواهد شد.

افسرده تأکید کرد: طبق مفاد قرارداد، متقاضیان موظف بودند حداکثر ظرف دوهفته پس از انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه احداث از شهرداری و شروع عملیات عمرانی اقدام کنند این مهلت چندین‌بار تمدید شده است.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: چنانچه متقاضیان ظرف دو هفته آینده اقدام لازم برای دریافت پروانه ساختمانی را انجام ندهند، قراردادهای آنان طبق قانون فسخ خواهد شد و اراضی مربوطه به افراد واجد شرایطی که در نوبت هستند، واگذار می‌شود.

وی گفت: متقاضیان با رعایت تعهدات خود، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دهلران عمل کنند چرا که دولت و اداره کل راه شهرسازی استان به تعهدات خود عمل کرده است.

کد خبر 6676274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها