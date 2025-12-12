هر کیلو گرم خیار در کانال ۹۰ هزار تومان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در تاریخ منتهی به ۲۱ آذر ماه انجام شد.

در این بازار بدون بارش برف و بارانی و بدون ایجاد گل و لایی و نیز اختلال در ترابری و حمل و نقل، قیمت هر کیلو گرم خیار به ۹۰ هزار تومان، گوجه‌فرنگی به ۶۰ هزار تومان و هویج به ۵۰ هزار تومان نزدیک شد.

بازار میوه

بر این اساس قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم ازگیل ۸۰ تا ۲۲۸، انار ۸۰ تا ۲۲۵، انگور ۹۹ تا ۲۵۵، به ۷۰ تا ۹۹، پرتقال ۳۴ تا ۱۱۵، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۲۳۸، توت فرنگی ۱۲۰ تا ۳۲۰، خرمالو ۷۹ تا ۱۸۸، زالزالک ۱۲۵، سیب قرمز ۸۵ تا ۲۱۸، سیب زرد ۸۵ تا ۲۱۸، سیب سبز ۸۵ تا ۲۲۰، کیوی ۸۳ تا ۱۸۹، گریپ‌فروت ۴۹ تا ۷۹، گلابی ۱۲۵ تا ۳۴۵، لیمو شیرین ۱۰۲ تا ۱۹۸ و نارنگی ۸۴ تا ۱۶۸ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۳ تا ۲۰، دستنبو ۴۱ و خربزه ۳۶ هزار تومان است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۰۰ تا ۱۴۹، نارگیل ۱۸۵ و آناناس ۲۱۵ تا ۴۸۰ به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۲۵ تا ۴۹.۸۰۰، خیار ۵۸ تا ۸۹، چغندر ۳۲ تا ۵۵، ذرت ۴۹ تا ۷۸، سیر ۲۴۵ تا ۴۹۰، شلغم ۳۶ تا ۵۵، کاهو رسمی ۲۷ تا ۵۰، کاهو سالادی (پیچ) ۲۷ تا ۵۰، کدو حلوایی ۳۵ تا ۴۹.۸۰۰، کدو مسما ۳۶ تا ۵۹، کرفس ۴۰ تا ۴۵، کلم بروکلی ۴۸ تا ۱۱۰، کلم سفید ۲۴ تا ۴۸، کلم قرمز ۳۴ تا ۵۵، کلم قمری ۵۰ تا ۷۹، گل کلم ۳۷ تا ۸۵، گوجه‌فرنگی ۴۱ تا ۵۹.۸۰۰، لوبیا سبز ۸۰ تا ۹۸، لایم کوات (لیموترش کوچک) ۳۴۸، لیمو ترش ۱۵۰ تا ۲۹۹، نارنج ۳۹ تا ۶۵، فلفل ۶۰ تا ۲۹۸، فلفل دلمه سبز ۹۸ تا ۱۱۰، فلفل دلمه رنگی ۵۷ تا ۳۰۰، قارچ فله‌ای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۳۵ تا ۴۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۳۵ تا ۴۲.۸۰۰، پیاز سفید ۲۲ تا ۳۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۷ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر در هفته منتهی به ۷ آذر ماه به ترتیب ۴۶ درصد و ۲۴ درصد بوده است.