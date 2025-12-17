بازرسی از بازار میوه برای شب یلدا ویژه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ نشست خبرنگاران با رئیس سازمان جهاد کشاورزی در محل این سازمان برگزار شد.

جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از بازار کالاهای اساسی و میوه و سبزیجات گفت: تعداد بازرسان و اکیپ‌های بازرسی افزایش یافته است.

وی افزود: در همین راستا در میدان تره‌بار و در سطح شهر بازرسان در حال انجام است. در هماهنگی اتاق اصناف و قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بازرسی ادامه دارد.

این مسئول دولتی با تأکید بر اینکه فروشندگان مکلف به رعایت قیمت‌ها هستند، تصریح کرد: امیدواریم مردم بدون دغدغه خرید شب یلدا داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به بازرسی بازار میوه شب یلدا گفت: بازرسی از بازار میوه در این روزها به شکل ویژه انجام می‌شود. فروشندگان نمی‌توانند با هر قیمتی محصولات را به فروش برسانند. قیمت ملی است و نباید به بهانه شب یلدا تغییر کند. در این راستا عمده‌فروشی با سود ۳ درصد و خرده‌فروشان با ۱۰ تا ۱۲ درصد باید میوه‌ها را عرضه و به فروش برسانند.

این مسئول دولتی با اشاره به تعداد بازرسی‌ها از ابتدا سال تا کنون توسط جهاد کشاورزی اظهار کرد: در این مدت بیش از ۸ ماه از سال در مجموعه بازرسی‌ها در استان تهران چه در جهاد کشاورزی و چه اتاق اصناف و صمت انجام شده ۲۴۰ هزار مورد بوده است. بازرسان جهاد کشاورزی در این حوزه ۱۰۰۱ مورد تخلف را در بازار برنج، روغن، نان، شکر، میوه و… شناسایی کردند. در این راستا ۳۳ هزار میلیارد تومان (همت) اعمال قانون شده و واحدها جریمه شدند. این عدد در مجموع بازرسی‌های جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و صمت ۴۵ همت بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه به وضعیت بازار برنج در تهران پرداخت و گفت: ارز ترجیحی برنج خارجی حذف شد اما این محصول پر مصرف به اندازه کافی تأمین است. همچنین حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تن برنج با نرخ بین ۱۱۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بسته به نوع و کیفیت در حال توزیع است.