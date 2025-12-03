۱۰ راهکار طلایی برای افزایش عمر فرش دستباف

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرش دستباف تنها یک کفپوش نیست؛ یک اثر هنری و بخش مهمی از هویت فرهنگی است که نسلها ارزش آن را حفظ کردهاند. استفاده از الیاف طبیعی، رنگهای گیاهی و بافت اصیل، این محصول را به کالایی تبدیل میکند که نگهداری درست از آن تأثیر مستقیم بر دوام، ثبات رنگ و زیبایی آن دارد.
فرش دستباف تنها یک کفپوش نیست؛ یک اثر هنری و بخش مهمی از هویت فرهنگی است که نسلها ارزش آن را حفظ کردهاند. استفاده از الیاف طبیعی، رنگهای گیاهی و بافت اصیل، این محصول را به کالایی تبدیل میکند که نگهداری درست از آن تأثیر مستقیم بر دوام، ثبات رنگ و زیبایی آن دارد.
خرید فرش دستباف بهمعنی انتخاب یک سرمایه ماندگار است؛ اما ارزش این انتخاب زمانی حفظ میشود که اصول مراقبت صحیح از این گنجینه رعایت شود، چه یک طرح اصیل و عشایری مانند فرش قشقایی باشد و چه نمونهای مدرن و مینیمال. رعایت این نکات، عمر فرش را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد و مانع آسیبهای متداول میشود. در ادامه این موارد آورده شده است:
۱. محل مناسب و عدم تماس مستقیم با نور خورشید
طولانیترین و شدیدترین آسیب به فرش، از طریق اشعه ماوراء بنفش (UV) خورشید وارد میشود. این امر به ویژه برای رنگهای پرطراوت در طرحهای عشایری مانند فرش قشقایی و رنگهای خاص مورد استفاده در فرش دستباف مدرن حائز اهمیت است.
توصیه: فرش را در محلی قرار دهید که کمتر در معرض تابش مستقیم و طولانی مدت خورشید باشد. اگر این امر ممکن نیست، از پردههای ضخیم یا فیلترهای UV برای پنجرهها استفاده کنید.
چرا؟ نور خورشید باعث تخریب رنگدانهها (رنگرفتگی) و خشک شدن و شکنندگی الیاف (به ویژه پشم) میشود.
۲. چرخش دورهای فرش (هر ۶ تا ۱۲ ماه)
ناحیه تردد، مبلمان و نورپردازی در یک مکان ثابت باعث اعمال فشار و سایش نامتوازن در بخشهای مختلف فرش دستباف میشود.
توصیه: هر ۶ تا ۱۲ ماه یکبار، فرش را ۱۸۰ درجه بچرخانید.
چرا؟ این کار باعث میشود تا ساییدگی، فشار ناشی از پایههای مبلمان، و اثرات نور خورشید به طور یکنواخت در سطح فرش توزیع شود و از فرسودگی زودرس یک نقطه خاص جلوگیری گردد.
۳. استفاده از پد یا آستر ضد لغزش (گریپر)
پدهای زیر فرش، یک لایه محافظ ضروری هستند که اغلب نادیده گرفته میشوند.
توصیه: حتماً از یک پد با کیفیت، مخصوص فرش دستباف، استفاده کنید.
چرا؟ این پدها:
فشار ناشی از تردد را جذب کرده و از خرد شدن و سایش گرهها در اثر اصطکاک با سطح زیرین جلوگیری میکنند.
اجازه میدهند هوا در زیر فرش جریان یابد و از تجمع رطوبت و رشد کپک و بید جلوگیری شود.
از لغزش فرش و خطرات احتمالی جلوگیری میکنند.
۴. جاروکشی منظم و صحیح
تمیز کردن منظم، کلید اصلی جلوگیری از فرسودگی داخلی است، چه برای یک فرش قشقایی پرپرز و چه برای یک فرش دستباف مدرن با بافت فشرده.
توصیه: حداقل هفتهای دو بار فرش را جارو بکشید.
نکته مهم: از جاروبرقیهایی با برسهای چرخان (Beater Bar) برای فرش دستباف استفاده نکنید. از سریهای صاف و مکنده قوی استفاده کنید و جارو کشیدن را در جهت خواب فرش انجام دهید.
چرا؟ ذرات ریز خاک و ماسه که در عمق پرزها نفوذ میکنند، مانند کاغذ سمباده عمل کرده و الیاف فرش را به مرور زمان قطع میکنند.
۵. لکهگیری فوری و ملایم
لکههایی که کهنه میشوند، اغلب به صورت دائمی به الیاف آسیب میرسانند.
توصیه: بلافاصله پس از ایجاد لکه، با استفاده از یک پارچه تمیز و سفید و آب ولرم، به آرامی از بیرون به سمت مرکز لکه ضربه بزنید (نه اینکه بمالید!).
هشدار: هرگز از مواد شیمیایی قوی، سفیدکنندهها یا لکهبرهای تجاری استفاده نکنید، مگر اینکه مطمئن باشید برای پشم و رنگهای طبیعی بیضرر هستند.
۶. شستشوی حرفهای و تخصصی (هر ۳ تا ۵ سال)
تمیز کردن عمیق، باید توسط متخصص انجام شود. این کار به حفظ درخشش پشم و ثبات رنگ در انواع فرش دستباف، از جمله فرش قشقایی، کمک میکند.
توصیه: هر ۳ تا ۵ سال، فرش خود را به یک قالیشویی متخصص در شستشوی فرش دستباف و رنگ ثابت بسپارید.
چرا؟ متخصصان از مواد شوینده ملایم (pH خنثی) و روشهای خشک کردن استاندارد استفاده میکنند که به بافت، رنگ و گرههای فرش آسیب نمیرساند.
۷. محافظت در برابر بیدزدگی (بید و حشرات)
بیدها دشمن اصلی الیاف طبیعی (به ویژه پشم) هستند.
توصیه: محلولهای ضد بید استاندارد و طبیعی را به صورت دورهای استفاده کنید. همچنین، جاروکشی منظم و نگهداری دور از رطوبت، بهترین روش برای جلوگیری از بیدزدگی است.
نکته: بیدها به گوشههای تاریک، زیر مبلمان سنگین و فرشهای نگهداری شده در محیطهای مرطوب علاقه دارند.
۸. مراقبت از لبهها و ریشهها
لبهها (شیرازه) و ریشهها آسیبپذیرترین بخشهای فرش دستباف در برابر ساییدگی هستند.
توصیه:
در صورت مشاهده کوچکترین آسیب یا باز شدن گرهها در شیرازه و لبهها، بلافاصله آن را توسط یک رفویگر حرفهای ترمیم کنید.
از قرار دادن مبلمان سنگین روی ریشهها خودداری کنید.
۹. جلوگیری از رطوبت و محیطهای مرطوب
رطوبت زیاد باعث زردی، رشد کپک، پوسیدگی بافت و جذب بید میشود.
توصیه: هرگز فرش را روی زمین مرطوب پهن نکنید. اگر فرش به هر دلیلی خیس شد، سریعاً آن را خشک کنید. اگر رطوبت از زیر است، فرش را بلند کرده، سطح زیرین را خشک کنید و اجازه دهید هوا در زیر آن جریان یابد.
۱۰. عدم استفاده از گلدان و اشیاء سنگین تیز
آسیبهای ناشی از اشیاء ثابت و سنگین، اغلب دائمی هستند و بر ساختار ظریف فرش دستباف تأثیر میگذارند.
توصیه:
از قرار دادن گلدان یا زیرگلدانی مستقیماً روی فرش اجتناب کنید، زیرا نشت آب باعث پوسیدگی و گندیدگی میشود.
برای پایههای سنگین مبلمان، از زیرپایههای محافظ و عریض استفاده کنید تا فشار به صورت یکنواخت توزیع شود و از شکستگی پرز و گره جلوگیری کند.
با رعایت این ۱۰ راهکار طلایی، میتوانید مطمئن باشید که فرش دستباف شما، خواه یک فرش قشقایی سنتی باشد و خواه یک فرش دستباف مدرن، زیبایی، اصالت و ارزش خود را حفظ خواهد کرد و همچنان یک میراث ارزشمند باقی خواهد ماند.
گالری فرش پارسه: مجتمع مگامال، طبقه دوم، واحد ۵
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما