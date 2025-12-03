  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۲

دمای هوای استان مرکزی در سه روز آینده کاهشی است

اراک- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، روند دمای هوای استان مرکزی در سه روز آینده، کاهشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتاً ناپایدار در استان مرکزی است که عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو موجب برخی ناپایداری‌ها اغلب به صورت افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع رگبار در برخی نواحی به ویژه در نواحی جنوبی استان خواهد شد.

هر چند با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در منطقه و استان پیش بینی نشده است اما با توجه به سبک رگباری بارش‌ها احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش‌ها دور از انتظار نیست.

بر این اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در روزهای گذشته در این خصوص صادر شده است و دمای هوا در سه روز آینده کاهش خواهد یافت.

امروز چهارشنبه جو، نسبتاً پایدار بوده و شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان مرکزی تا حدودی فراهم خواهد شد.

