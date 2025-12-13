به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی افزایش ابر و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران و برف در نقاط مختلف استان مرکزی طی روزهای پیش‌رو دور از انتظار نیست و این بارش‌ها گسترده و قابل توجه نخواهد بود.

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا تا اواسط هفته آینده، عبور امواج کم‌دامنه تراز میانی جو موجب افزایش ابر و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان مرکزی به‌ویژه نواحی کوهستانی خواهد شد.

کاهش محسوس دما در برخی نقاط استان طی روزهای آینده قابل انتظار است و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پتانسیل انباشت آلاینده‌ها طی روزهای آینده بالا نخواهد بود، اما در برخی ساعات به دلیل افزایش سکون نسبی در لایه‌های پایین جو، احتمال وقوع غبار محلی در مناطق صنعتی استان دور از انتظار نیست.