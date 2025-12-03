واژگونی سمند در محور میامی- سبزوار؛ یک نفر جان باخت

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بامداد چهارشنبه وقوع یک حادثه واژگونی سمند محور میامی-سبزوار به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه کیلومتر ۸۶ این محور به وقوع پیوست، افزود: نیروهای امدادگر پایگاه میاندشت کار امداد و نجات را به سرعت آغاز کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان سپرد، ابراز داشت: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

باغبان از مصدومیت چهار نفر در این حادثه خبر داد و تصریح کرد: اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: از رانندگان درخواست داریم با رعایت سرعت، فاصله طولی مناسب و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی سفر خوبی را برای خود و همراهان فراهم کنند.