  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

حادثه برای تبعه هندی در محور میامی به سبزوار

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از انحراف تیبا در محور میامی به سبزوار خبر داد و گفت: یکی از مصدومان از اتباع هندوستان بوده است.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انحراف سواری تیبا کیلومتر ۱۵ محور میامی-سبزوار به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: تیم امداد و نجات پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه امدادگران مشاهده کردند که خودرو از پل سقوط کرده است، افزود: این حادثه پنج مصدوم برجای گذاشته بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بلافاصله عملیات امدادی بر روی مصدومان انجام گرفت، ابراز داشت: مصدومان رها سازی شدند.

باغبان با بیان اینکه عملیات با پشتیبانی پایگاه میاندشت پایان یافت، تصریح کرد: یکی از مصدومان از اتباع کشور هندوستان بوده است.

وی افزود: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی امدادگران مصدومان حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

