سقوط پژو آردی در محور ایوانکی به شریف‌آباد جان یک نفر را گرفت

سمنان-‌ معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از سقوط یک دستگاه خودروی پژو آردی در پل محور ایوانکی به شریف‌آباد خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک نفر شد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از سقوط پژو آردی در پل کیلومتر ۱۴ محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن یک نفر در این حادثه، بیان کرد: برای این متوفی عملیات رها سازی به انجام رسید.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه این فرد در دم جان خود را از دست داد، اظهار داشت: پیکر متوفی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شده است.

باغبان اضافه کرد: فاکتورهایی نظیر سرعت، فاصله طولی، خستگی و عدم توجه جلو عمده تصادفات رانندگی را رقم می‌زنند لذا رانندگان با رعایت این اصول خاطره سفر را دلنشین کنند.

