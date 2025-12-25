علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از سقوط پژو آردی در پل کیلومتر ۱۴ محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن یک نفر در این حادثه، بیان کرد: برای این متوفی عملیات رها سازی به انجام رسید.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه این فرد در دم جان خود را از دست داد، اظهار داشت: پیکر متوفی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شده است.

باغبان اضافه کرد: فاکتورهایی نظیر سرعت، فاصله طولی، خستگی و عدم توجه جلو عمده تصادفات رانندگی را رقم می‌زنند لذا رانندگان با رعایت این اصول خاطره سفر را دلنشین کنند.