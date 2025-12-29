  1. استانها
تصادف پراید و آمبولانس در محور میامی-ری‌آباد؛ ۵ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از تصادف پراید و خودروی آمبولانس در محور میامی به ری‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف پراید و یک دستگاه آمبولانس کیلومتر ۲۷ محور میامی به ری آباد خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه تیم امدادی پایگاه شهدای میامی در این مأموریت حضور داشتند، افزود: عملیات امداد و نجات به سرعت انجام گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت پنج نفر خبر داد و در ادامه اظهار داشت: اقدامات اولیه درمانی روی مصدومان انجام و به اورژانس تحویل داده شدند.

باغبان اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم در شرایط هوای بارانی با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد و سرعت و فاصله طولی را رعایت کنند.

