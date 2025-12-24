  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

واژگونی پژو پارس در جاده طرود؛ یک مادر جان باخت

سمنان-‌ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور طرود خبر داد و گفت: متأسفانه در پی این حادثه، یک خانم جان خود را از دست داد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی پژو پارس در محور طرود به سمت شاهرود در روز چهارشنبه خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله نیروهای امدادی همراه اورژانس در محل حادثه حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه این سواری دارای سه سرنشین بود، افزود: بلافاصله عملیات خارج سازی مصدومان و ایمن سازی شرایط محیطی انجام گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: متأسفانه مادر این خانواده بر اثر شدت حادثه جان باخت و دو مصدوم دیگر شامل پدر و فرزند توسط بالگرد به مراکز درمانی انتقال یافتند.

باغبان اضافه کرد: علت این گونه حوادث تلخ به طور معمول از خستگی، خواب آلودگی، عدم توجه به جلو و داشتن سرعت بیش از حد مجاز ناشی می‌شود که رانندگان باید برای پیشگیری این موارد را رعایت کنند.

کد خبر 6700623

