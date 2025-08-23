  1. استانها
واژگونی تاکسی در محور شاهرود- میامی؛ ۵ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی تاکسی پژو ۴۰۵ در محور شاهرود به میامی خبر داد و گفت: پنج نفر در این حادثه مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی بامداد روز شنبه وقوع واژگونی تاکسی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۵۰ محور شاهرود- میامی به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امداد و نجات شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است، افزود: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه روز پنجشنبه و جمعه هفت مورد حادثه رانندگی به وقوع پیوست، ابراز داشت: در مجموع این حوادث ۳۰ نفر مصدوم شدند.

باغبان با بیان اینکه یک نفر نیز در این حوادث جان باخت، تصریح کرد: حادثه مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۵۶ محور سمنان- دامغان بوده است.

وی افزود: از هموطنان درخواست داریم تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب و عجله از وقوع حوادث تلخ پیشگیری و سفر خوبی را برای خود و همراهان رقم بزنند.

