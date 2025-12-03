به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، نیکولای شستاکوف، سخنگوی وزارت ترابری روسیه، اعلام کرد که مقامات هوانوردی این کشور برنامه‌ای برای اعمال ممنوعیت در پروازهای با مبدا یا مقصد ونزوئلا ندارند.

وی گفت: دولت روسیه هیچ طرحی برای توقف پرواز به ونزوئلا نداشته و گردشگران روسی که هم اکنون در ونزوئلا حضور دارند قرار است با پرواز شرکت هواپیمایی نوردویند روسیه به کشور بازگردانده شوند.

گزارشات حاکی از آن است که همین دو روز پیش هم یک پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی کونویاسای ونزوئلا از سن پیترزبورگ به سمت کاراکاس انجام شده است.

روز گذشته هم دولت کلمبیا اعلام کرد که قصد ندارد پروازهای این کشور به ونزوئلا را متوقف کند و از دولت‌های دیگر هم خواست تا به پروازهای خود به کاراکاس ادامه دهند.

چند روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث، آسمان ونزوئلا را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده بود.