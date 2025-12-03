  1. بین الملل
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

پاپ: آمریکا نباید برای برکناری «مادورو» به گزینه نظامی متوسل شود

پاپ: آمریکا نباید برای برکناری «مادورو» به گزینه نظامی متوسل شود

رهبر کاتولیک‌های جهان از ترامپ خواست از اقدام نظامی برای برکناری رئیس‌جمهور ونزوئلا خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان در نشستی با خبرنگاران گفت: اگر واشنگتن به دنبال ایجاد تغییر در ونزوئلاست، بهتر است راه گفت‌وگو یا شاید فشار، از جمله فشار اقتصادی را در پیش گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای برکناری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از طریق اقدام نظامی گفت: بهتر است به دنبال راه‌های گفت‌وگو یا شاید فشار، از جمله فشار اقتصادی، بود.

رهبر کاتولیک‌های جهان این سخنان را در پرواز بازگشت از سفر خود به ترکیه و لبنان ایراد کرد و افزود: واشنگتن باید به دنبال روش‌های دیگری برای ایجاد تغییر در ونزوئلا باشد.

پاپ لئو در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پیام‌های صادرشده از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست این کشور نسبت به ونزوئلا «نامشخص» است.

وی افزود: از یک‌سو به نظر می‌رسد تماس تلفنی میان دو رئیس‌جمهور برقرار شده، اما از سوی دیگر، این خطر و این احتمال وجود دارد که اقدام نظامی صورت گیرد.

پاپ لئوی چهاردهم که در ماه مه انتخاب شد، اصالتاً اهل شیکاگوست و سال‌های طولانی را به‌عنوان کشیش در پرو گذرانده و آشنایی زیادی با منطقه آمریکای لاتین دارد.

    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      پاپ بیشعور میگوید مادورو باجنگ سرنگون نکن یعنی باترور یا بمب گذاری ازبین ببر پاپ بیشعور بگو مادورو انتخاب ملت است توحق نداری حاکم که ملت انتخاب کرده سرنگون بکنی
    • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      پاپ هم دست آموز کاخ سفید و صهیونهاست چرا اشغالگری اسراییل را محکوم نکرده
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      بی شرفی پاپ کمتراز ترامپ نیست میگوید حمله نکن شیوه ای دیگری بکار ببر برای نابودی مادورو
    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      مادورو پاپ را به ونزوئلا دعوت بکند
    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      پاپ از همان مسیحیان افراطی ونژادپرست است وازانها حمایت میکند چرا تجاوز اسراییل را محکوم نکرده و بجای آنکه لشگر کشی ترامپ محکوم بکند بجاش برای ساقط کردن دولت قانونی توصیه میکند از زور استفاده نکند یعنی باترور وکودتا ویا آشوب استفاده بکند هدف پاپ سفر به ترکیه کمک به خاتمه دادن به اعتراضات مردمی اروپاست حتی نسل کشی غزه را هم محکوم نکرده

