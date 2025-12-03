پاپ: آمریکا نباید برای برکناری «مادورو» به گزینه نظامی متوسل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیکهای جهان در نشستی با خبرنگاران گفت: اگر واشنگتن به دنبال ایجاد تغییر در ونزوئلاست، بهتر است راه گفتوگو یا شاید فشار، از جمله فشار اقتصادی را در پیش گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای برکناری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از طریق اقدام نظامی گفت: بهتر است به دنبال راههای گفتوگو یا شاید فشار، از جمله فشار اقتصادی، بود.
رهبر کاتولیکهای جهان این سخنان را در پرواز بازگشت از سفر خود به ترکیه و لبنان ایراد کرد و افزود: واشنگتن باید به دنبال روشهای دیگری برای ایجاد تغییر در ونزوئلا باشد.
پاپ لئو در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پیامهای صادرشده از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست این کشور نسبت به ونزوئلا «نامشخص» است.
وی افزود: از یکسو به نظر میرسد تماس تلفنی میان دو رئیسجمهور برقرار شده، اما از سوی دیگر، این خطر و این احتمال وجود دارد که اقدام نظامی صورت گیرد.
پاپ لئوی چهاردهم که در ماه مه انتخاب شد، اصالتاً اهل شیکاگوست و سالهای طولانی را بهعنوان کشیش در پرو گذرانده و آشنایی زیادی با منطقه آمریکای لاتین دارد.
