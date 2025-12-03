چین با هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست مطبوعاتی هفتگی خود در پکن گفت: چین مخالف هر اقدامی است که اصول منشور سازمان ملل را نقض کرده یا حاکمیت و امنیت سایر کشورها را تهدید کند.

وی افزود: چین با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا، به هر بهانه‌ای مخالف است» و از همه طرف‌ها می‌خواهد تا آمریکای لاتین و منطقه کارائیب را به «منطقه صلح» تبدیل کرده و از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند.

آمریکا در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، حضور نظامی خود را در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا افزایش داده است.

واشنگتن به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در حال هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری در مرزهای ونزوئلاست. کاخ سفید، هیچ جزئیاتی درباره این ادعا که افراد هدف قرارگرفته در بیش از ۲۰ حمله، در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، واقعاً قاچاقچی بوده‌اند، ارائه نکرده است. کارشناسان می‌گویند حتی اگر هدف، قاچاقچیان باشند، چنین حملاتی، «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود.