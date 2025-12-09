توصیه مرتس به زلنسکی برای نپذیرفتن طرح صلح آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت: فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، به همراه چند رهبر دیگر اروپایی در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، به وی توصیه کردهاند بدون دریافت تضمینهای امنیتی قوی، با طرح صلح پیشنهادی آمریکا موافقت نکند.
بر اساس این گزارش، این گفتوگو هفته گذشته انجام شده و نام دیگر رهبران اروپایی حاضر در تماس افشا نشده است.
رهبران اروپایی تأکید کردهاند که طرح صلح آمریکا باید شامل تضمینهای روشن امنیتی باشد تا جلوی شروع دوباره درگیریها بین اوکراین و روسیه را بگیرد.
پیشتر در ۷ دسامبر، زلنسکی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه، درباره گامهای آینده در مسیر حلوفصل بحران اوکراین گفتوگو کرده بود.
دیمیتری پولیانْسکی جانشین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت اعلام کرد که کشورهای اروپایی حامی اوکراین، در حال کارشکنی در روند تلاشهای مشترک روسیه و آمریکا برای حلوفصل بحران اوکراین هستند.
آمریکا تلاش میکند با فشار بر اوکراین، به جنگ پایان دهد. اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی، اقدامات واشنگتن را همراهی با روسیه ارزیابی کرده و با جزئیات طرح صلح پیشنهادی کاخ سفید مخالفت کرده اند.
