به گزارش خبرگزاری مهر، ماکسیم پروو وزیر خارجه بلژیک در مصاحبه با پولیتیکو اعلام کرد که تصمیم اتحادیه اروپا برای ارائه وام به کی‌یف، با دارایی‌های توقیف شده روسیه، می‌تواند تلاش‌ها برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین را مختل کند.

وی گفت: دارایی‌های توقیف شده دولت روسیه، می‌توانند در ایجاد صلح، نقش ایفا کنند. اقدامات ما درباره نحوه استفاده از این دارایی‌ها نباید مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح شود.

پروو همچنین از «اصرار» اتحادیه اروپا درباره استفاده از دارایی‌های روسیه برای کمک به اوکراین انتقاد کرد و گفت: مقامات اروپایی نتوانسته اند راهی برای تأمین مالی اوکراین پیدا کنند و فقط بر استفاده از دارایی‌های روسیه پافشاری می‌کنند، نمی‌دانند که اینکار چه خطراتی به همراه دارد.

مذاکرات صلح اوکراین با میانجی‌گری آمریکا تاکنون نتوانسته اختلافات دو طرف در حوزه تعیین مرزها را حل کند. مسکو و واشنگتن، کشورهای اروپایی را به کارشکنی در مذاکرات متهم می‌کنند.