پشتیبانی گسترده بهزیستی هشترود از ۱۷۷۰ معلول؛ از مسکن تا اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی‌آبادی رئیس اداره بهزیستی شهرستان هشترود روز چهارشنبه در مراسم جشن و گرامیداشت روز جهانی معلولین، با اشاره به اینکه ۲۱ نفر از جامعه معلولان این منطقه به کمک بهزیستی واحدهای مسکونی خود را دریافت کرده و صاحبخانه شدند، افزود: واحدهای مسکونی یاد شده در ۹ ماه گذشته به معلولان واگذار شده است،

علی آبادی افزود: برای هر کدام از واحدهای مزبور تسهیلاتی به میزان سه میلیارد ریال به طور بلاعوض در اختیار معلولان قرار گرفته است و بخشی هم آورده شخصی بوده است.

به گفته وی تا پایان امسال ۱۲ واحد مسکن مددجویی نیز به معلولین شهرستان هشترود تحویل داده خواهد شد.

علی آبادی همچنین از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای ۱۴۸ نفر از مددجویان و معلولین هشترودی در سالجاری خبر داد.

وی با بیان اینکه در شهرستان هشترود برای یک هزار و ۷۷۰ معلول تشکیل پرونده شده است، ادامه داد: اداره بهزیستی شهرستان با دارا بودن ۱۴ مرکز خدمات توان بخشی شامل فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، درمان‌های جراحی، کمک به ساخت مسکن، تأمین هزینه‌های درمانی، تأمین هزینه‌های تحصیلی و تأمین لوازم توانبخشی به مددجویان ارائه خدمات می‌کند.

علی آبادی پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مستمری ماهانه را از دیگر خدمات اداره بهزیستی هشترود به جامعه معلولان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: تعداد ۲۰۳ نفر از معلولین و مددجویان هشترودی برای دریافت حق بیمه خویش فرمایی و کار فرمایی معرفی شده‌اند.