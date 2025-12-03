به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این اعتبار با هدف حمایت درمانی و کاهش رنج اقتصادی بیماران کمبرخوردار به شعب هلالاحمر در شهرستانهای استان تخصیص یافته است.
به گفته وی، اگرچه این خدمات تمامی بیماران نیازمند را شامل میشود، اما اولویت اصلی با بیماران سرطانی و صعبالعلاج است.
وی افزود: تمامی شعب هلالاحمر در سطح استان خدمات مددکاری، مشاوره و حمایت درمانی ارائه میکنند و این مجموعه در راستای رسالت انسانی خود میکوشد بخشی از هزینههای درمان بیماران خاص را پوشش دهد تا میزان دسترسی بیماران به خدمات حمایتی افزایش یابد و توزیع سرانه حمایتی در مناطق مختلف استان به شکل عادلانه انجام شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان با اشاره به اجرای سه مرحله خدمات حمایتی درمانی از ابتدای امسال تاکنون گفت: در دو مرحله نخست، بیش از ۸۸۰ مددجو کمک بلاعوض دریافت کردهاند و با توجه به تخصیص اعتبار جدید در مرحله سوم، پیشبینی میشود تعداد بهرهمندان به حدود دو هزار نفر برسد.
عبودی درباره شیوه ارائه حمایتهای مالی و درمانی نیز توضیح داد: مددکاران هلالاحمر با همکاری مراکز درمانی و واحدهای حمایتی استانی نسبت به تشکیل پرونده بیماران اقدام میکنند و پس از بررسی وضعیت مالی، دهکبندی خانوار و نیازهای درمانی، کمکهای دارویی و درمانی مطابق دستورالعمل رسمی جمعیت پرداخت میشود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مددکاران جمعیت هلالاحمر استان تأکید کرد: استمرار و گسترش این برنامهها علاوه بر وظیفه انسانی، نقشی مهم در ارتقای سلامت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی در استان ایفا میکند.
