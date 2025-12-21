  1. دانشگاه و فناوری
اندرویدی‌ها برای دستیابی به جمینای فعلا صبر کنند

گوگل قصد داشت دستیار هوشمند خود را تا پایان ۲۰۲۵ میلادی از موبایل‌های اندروید حذف و جمینای را جایگزین آن کند اما به نظر می رسد این روند مدت طولانی تری طول می کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل اعلام کرد برای تبدیل دستیار دیجیتال پیش‌فرض اندروید به هوش مصنوعی جدید خود، جمینای، به زمان بیشتری نیاز دارد.

این شرکت فناوری توضیح داد که در حال تنظیم جدول زمانی قبلاً اعلام‌شده است تا فرایند انتقال بین دو دستیار به راحتی انجام شود. به‌روزرسانی‌ها برای تبدیل دستیار به جمینای در دستگاه‌های اندروید در سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت و گوگل وعده داده در ماه‌های آینده جزئیات بیشتری در این باره منتشر کند. بنابراین ممکن است فرایند انتقال فراتر از اوایل ۲۰۲۶ میلادی طول بکشد.

از زمان راه‌اندازی جمینای و افزودن قابلیت‌هایی مانند کنترل دستگاه‌های هوشمند متصل به موبایل، بازنشستگی دستیار فعلی اندروید پیش‌بینی می‌شد. گوگل موبایل سری پیکسل ۹ را در ۲۰۲۴ با جمینای به عنوان دستیار پیش‌فرض عرضه کرده است.

این شرکت همچنین اعلام کرده که جمینای در تمام محصولات گوگل ارائه شده و پیش‌تر تصمیم خود را برای ارتقای تبلت‌ها، خودروها و دستگاه‌های متصل به موبایل مانند هدفون‌ها و ساعت‌ها به این دستیار هوش مصنوعی اعلام کرده بود.

البته برای دریافت این به‌روزرسانی، دستگاه‌ها باید حداقل به اندروید ۱۰ و دو گیگابایت RAM مجهز باشند تا بتوانند از قابلیت‌های دستیار هوش مصنوعی جدید بهره‌مند شوند.

شیوا سعیدی

