به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران عصر پنجشنبه ۱۸ دی در گالری‌های موسسه صبا فرهنگستان هنر برگزار شد.

در این مراسم، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ، محمد خراسانی‌زاده، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، محمدباقر اعلمی سرپرست معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، محمدحسین نیرومند، بهمن عبدی، غلامعلی لطیفی پیشکسوت کاریکاتور، کوینهوراولی هنرمند برزیلی، کیارش زندی، جمال رحمتی و جمعی دیگر از هنرمندان حضور داشتند.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

این رویداد به همت خانه کاریکاتور، موسسه هنرهای تجسمی معاصر و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری، با حضور هنرمندان ۷۰ کشور برگزار شده است.

وقتی ساختارشکنی شجاعی‌طباطبایی رویدادی بی‌تشریفات ساخت

سیدمسعود شجاعی طباطبایی در ابتدا با خوشحالی از حضور غلامعلی لطیفی هنرمند پیشکسوت کاریکاتور، گفت: موضوع دوسالانه «عجله» بود و همه کارهایش نیز با عجله انجام شد و از روزی که کار را در دبیرخانه شروع کردیم، کلاً ۲ ماه به طول انجامید. آیدین مهدی‌زاده کسی بود که سبب شد این رویداد را دوباره با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راه‌اندازی کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه شاهد حضور پرتعداد هنرمندانی از کشورهای مختلف بودیم و جا دارد از اساتیدی که به صورت حضوری و معنوی در این رویداد حضور دارند و قدم رنجه کردند، تشکر کنم. بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان متعلق به هنرمندان ایرانی بود که بیش از ۵۰۰ هنرمند از ایران در این رویداد شرکت کردند و پس از آن هنرمندان برزیلی و چینی، بیشترین تعداد آثار را داشتیم.

تاکید معاون هنری بر استفاده از ظرفیت مغفول کارتون و کاریکاتور در آموزش و پرورش

مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ نیز که اولین حضورش در یک رویداد هنری بعد از انتصابش به سمت معاونت هنری محسوب می‌شود، در سخنانی گفت: لذت می‌برم که در شهر چنین رویدادی برگزار می‌شود و حتماً آثار هنرمندان حاضر در این رویداد، آثاری اثرگذار است. کارتون یکی از هنرهای مینی‌مال است و حتی امکان دارد از یک فیلم یا نمایش، اثرگذاری بیشتر و غنای محتوایی بیشتری داشته باشد اما ما نتوانستیم از ظرفیت‌های آن در آموزش و پرورش بهره ببریم.

وی عنوان کرد: رویدادهای هنری ما عمدتاً گرفتار تشریفات است اما این رویداد از آن مدل رویدادهایی است که در این زمره نمی‌گنجد، چون در راس آن هنرمندی شاخصی حضور دارد که در حال ساختارشکنی است و از تشریفات می‌کاهد. اعتبار یک رویداد به دبیر آن است و وقتی هنرمندی مثل شجاعی طباطبایی داریم، هم باید تنوع و کثرت را شاهد باشیم و هم نمود هنری بیشتری را در نحوه اجرا ببینیم.

شفیعی تصریح کرد: کارتون امروز خیلی بیشتر از گذشته در گفتمان جهانی جایگاه دارد و با ظرفیت مجازی در رسانه‌ها، حتماً صدای بخشی از مظلومیت‌مان را نیز می‌توانیم به گوش همگان برسانیم.

محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این مراسم بیان کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری در شش ماه اخیر موضوعات هنری را در راس کارهای خود قرار داده است و این برنامه‌ها قوت بیشتری گرفتند و یکی از رویدادهایی که از ابتدا مدنظر داشتیم همین دوسالانه کاریکاتور تهران بود.‌ حضور هفتاد کشور نشان‌دهنده راغب بودن هنرمندان در رویدادهایی نظیر این است.

معجزه‌ای در دوسالانه کاریکاتور

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی نیز در سخنانی کوتاه گفت: آن‌قدر ذوق دارم که نمایشگاه را سریع ببینم که فقط یک جمله می‌گویم؛ چنین معجزه‌ای که کارهای یک رویداد در حدود ۴۰ روز سامان داده شود، فقط در این کشور و زیر پرچم هنرمندان این کشور اتفاق می‌افتد.

با وجود گران شدن ارز، پای حرف‌مان در میزان جوایز ایستادیم

محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در مراسم افتتاحیه دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور با اشاره به جایگاه این رویداد گفت: خوشحالم که امروز این رویداد به جایگاهی رسیده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای بین‌المللی کارتون و کاریکاتور در دنیا یاد کرد. ما در کشور شاهد یک تغییر ارزش‌گذاری بودیم و در همین مسیر، خانه کاریکاتور ایران احیا شد؛ اتفاقی که جای شکر دارد.

وی تصریح کرد: دست به دست دادن ۲ مرکز هنری (مرکز هنرهای تجسمی و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) برای شکل دادن رویدادی هنری، سبب شد تا این رویداد را با این ویژگی‌ها داشته باشیم. پرچم کارتون و کاریکاتور ایران باید بالا باشد و بالا بماند، چراکه رویدادی در جهان نیست که در میان داورانش، ایرانی‌ها حضور نداشته باشند.

خراسانی‌زاده درباره جوایز این رویداد بیان کرد: این رویداد جوایز بالایی هم دارد و با وجود تغییر ارز، ما پای حرف‌مان ایستادیم.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، یکی از مهمترین اتفاقات در سازمان فرهنگی هنری شهرداری را احیا شدن خانه کاریکاتور ایران دانست و افزود: عباس قاضی زاهدی مسئولیت این خانه را پذیرفتند و امیدواریم کارهای بهتری نیز از این خانه در آینده شاهد باشیم.

پس از پایان سخنرانی‌ها، نمایشگاه آثار دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران در گالری‌های موسسه صبا افتتاح شد.