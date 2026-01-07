  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران پنجشنبه افتتاح می‌شود

دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران پنجشنبه افتتاح می‌شود

دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران، پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در رواق فرهنگستان هنر افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دوسالانه، دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمد خراسانی زاده معاون امور هنری شهرداری تهران، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، سید مسعود شجاعی‌طباطبایی دبیر دوسالانه و کوئینهو داور برزیلی این رویداد و دیگر اعضای شورای سیاستگذاری و اجرایی دوسالانه، پیشکسوتان کارتون و کاریکاتور و هنرمندان و هنردوستان، در رواق فرهنگستان هنر، واقع در خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، افتتاح می‌شود.

دوسالانه دوازدهم همزمان با تهران در شهرهای مشهد، رشت و تبریز افتتاح خواهد شد.

در این رویداد ۶۴۶ اثر از ۷۰ کشور در بخش کارتون موضوعی با عنوان عجله، بخش کارتون با عنوان آزاد، بخش کُمیک استریپ با عنوان آزاد، بخش کاریکاتور چهره با عنوان‌های پرویز شاپور، کامبیز درم‌بخش، اردشیر محصص، غلامعلی لطیفی، جواد علیزاده به نمایش در می‌آید.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ از دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران در موسسه فرهنگی هنری صبا بازدید به عمل آورند.

کد خبر 6716497
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه