فرماندار رشت: توسعه پایدار بدون حفظ نیروی کار ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل جدید یک شرکت تولیدی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از نیروی انسانی و ارتقای روند تولید این واحد صنعتی تأکید کرد و با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰۰ کارگر در این مجموعه مشغول فعالیت هستند، گفت: اولویت نخست و پایدار هر مجموعه‌ای باید توجه کامل به حقوق کارگران باشد. هر اندازه انگیزه و روحیه نیروی انسانی ارتقا یابد، روند توسعه و موفقیت واحد تولیدی نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی توسعه پایدار را شرط اصلی پایداری اشتغال دانست و افزود: توسعه پایدار نه‌تنها به تثبیت شغل کارگران کمک می‌کند، بلکه برای منطقه مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.

فرماندار رشت با اشاره به چالش‌های صنایع نساجی کشور، گفت: صنایع نساجی در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و به‌هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا فشار زیادی تحمل کرده‌اند، اما مدیریت توانمند و برنامه‌محور می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره‌برداری را انجام دهد.

میرغضنفری همچنین با اشاره به نقش حاکمیتی دستگاه‌ها در حمایت از تولید، تصریح کرد: فرمانداری از طریق ستاد رفع موانع تولید برای کمک به حل چالش‌های این شرکت آمادگی دارد؛ اما این همراهی زمانی به نتیجه می‌رسد که مجموعه مدیریتی شرکت نیز در چارچوب مقررات، همکاری لازم را با این ستاد داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی بدهی‌های شرکت‌های تولیدی به دستگاه‌های خدمات رسان و بیمه‌ای اضافه کرد: اگر قرار است از ظرفیت‌های حمایتی دولت استفاده شود، شرکت نیز باید در مسیر توافق‌های انجام‌شده برای پرداخت بدهی‌ها گام بردارد تا هم روند توسعه تسهیل شود و هم امکان برنامه‌ریزی مالی فراهم گردد.

فرماندار رشت به ضرورت به‌روزرسانی و اورهال تجهیزات تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: صنایع نساجی برای حفظ جایگاه خود در بازار، ناگزیر به نوسازی تجهیزات هستند. تنوع تولید و افزایش کیفیت، نیازمند تجهیز خطوط تولید به فناوری‌های روز است تا این واحد صنعتی بتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.

وی با یادآوری ظرفیت تاریخی گیلان در حوزه صنعت نساجی، تأکید کرد: گیلان و مازندران در گذشته قطب نساجی کشور بودند و با مدیریت منسجم و تحول‌خواه، می‌توان شرایط مطلوب گذشته را برای این صنعت احیا کرد.

میرغضنفری در پایان اعلام کرد که به‌زودی از شرکت ایران‌پوپلین بازدید می‌کند و افزود: جهت بررسی میدانی فعالیت‌های شرکت و گفت‌وگوی مستقیم با کارگران برای شنیدن دغدغه‌ها و ارائه خداقوت، طی روزهای آینده به همراه تیمی از فرمانداری در محل کارخانه حاضر خواهیم شد تا روند رسیدگی و پیگیری مشکلات با دقت بیشتر انجام شود.