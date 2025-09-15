  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۰

نان صنعتی گامی مؤثر در اشتغال‌زایی و ارتقای کیفیت مصرف است

رشت- فرماندار رشت با تأکید بر جایگاه ویژه نان در فرهنگ و اقتصاد کشور گفت: نان صنعتی گامی مؤثر در اشتغال‌زایی و ارتقای کیفیت مصرف است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی نان چندغله اظهار کرد: نان در فرهنگ و دین ما از جایگاه والایی برخوردار است و همواره یکی از مسائل مهم در تاریخ اجتماعی و سیاسی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از روش‌های نوین در تولید نان، افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ضمن کاهش دورریز و هدررفت، به تأمین نیاز بازار و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کمک شایانی می‌کند.

میرغضنفری با بیان اینکه دولت باید پشتیبان بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی نه‌تنها رقیب دولت نیست، بلکه بازوی توانمند آن در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

وی گفت: فرمانداری نیز آمادگی دارد از طریق هماهنگی با نهادهایی مانند شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت نفت و تأمین اجتماعی، موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را برطرف کند.

فرماندار رشت همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه نان‌های صنعتی، خاطرنشان کرد: گسترش این واحدها موجب ارتقای کیفیت نان، توزیع عادلانه‌تر آن در سطح جامعه و کاهش بخشی از بار نظارتی دولت می‌شود از همین رو، برنامه‌های حمایتی فرمانداری در قالب تسهیل صدور مجوزها، ایجاد همکاری میان‌بخشی و پیگیری زیرساخت‌ها دنبال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حضور دولت در کنار فعالان بخش خصوصی گفت: من وظیفه دارم در کنار شما باشم، چراکه نقش ارزشمند بخش خصوصی در رونق اقتصادی، ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت را دوچندان می‌کند.

