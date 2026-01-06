میر غضنفری: امنیت و آرامش اجتماعی پیش نیاز پایداری بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر سه شنبه در نشست با جمعی از مدیران شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی رشت با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی موجود در سطح کشور، اظهار کرد: وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم و واحدهای تولیدی بر کسی پوشیده نیست، اما هیچ جامعه‌ای بدون مسئله نیست و آنچه اهمیت دارد، شیوه مواجهه و مدیریت این شرایط است.

وی با بیان اینکه حل مسائل نیازمند گفت‌وگو، شنیدن متقابل و پرهیز از رفتارهای تنش‌آفرین است، افزود: تجربه نشان داده است که مشکلات نه با تقابل، بلکه با شنیدن دغدغه‌ها، توضیح شفاف شرایط و حرکت در چارچوب قانون قابل مدیریت و کاهش است.

فرماندار رشت با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش عمومی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: امنیت و آرامش اجتماعی، پیش‌نیاز تولید، اشتغال و پایداری بازار است و هرگونه خدشه به این موضوع، همه بخش‌ها از جمله تولیدکنندگان، کارگران و بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

میرغضنفری با اشاره به مسئولیت مشترک همه بخش‌ها در عبور از شرایط موجود، گفت: تولیدکنندگان، کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی نقش مهمی در مدیریت فضای کار، تعامل با کارکنان و کاهش حساسیت‌ها دارند؛ چراکه یک نارضایتی کوچک یا سوءتفاهم می‌تواند به چالشی بزرگ تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بخشی از نوسانات اقتصادی متأثر از شرایط کلان و تحولات بین‌المللی است، خاطرنشان کرد: اگرچه همه عوامل در اختیار مدیریت محلی نیست، اما می‌توان با تدبیر، همراهی و مدیریت صحیح، آثار این شرایط را در حوزه تولید و اشتغال به حداقل رساند.

فرماندار رشت همچنین از تصمیم برای پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: مقرر شد با هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرک‌های صنعتی، چالش‌های موجود واحدهای فعال شناسایی و برای رفع آن‌ها در سطح شهرستان، استان و در صورت لزوم در سطح ملی، با همراهی مجموعه فرمانداری اقدام شود.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی فرمانداری برای حمایت از بخش تولید، افزود: هرجا احساس شود حضور فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در رفع مشکلات مؤثر باشد، این مجموعه در کنار تولیدکنندگان خواهد بود تا با همکاری و هم‌افزایی، این دوره با کمترین آسیب پشت سر گذاشته شود.