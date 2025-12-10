تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی بافت فرسوده رشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری این شهرستان اظهار کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی برای ترمیم و بازسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی رشت اختصاص یافته است. همچنین ۵۰۰ تن قیر برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، ارتقای شرایط زندگی در مناطق فرسوده و کمک به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر رشت است، افزود: پروژه‌های بازآفرینی باید با زمان‌بندی مشخص و روزشمار به اطلاع مردم برسد تا شهروندان در جریان روند پیشرفت کار قرار گیرند.

فرماندار رشت با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات، گفت: هماهنگی‌های لازم باید پیش از آغاز هر پروژه انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار گیلان در تخصیص این منابع، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مختلف، پروژه‌های بازآفرینی شهری در رشت با سرعت و دقت بیشتری پیش برود و به بهبود وضعیت سکونتگاه‌ها و حفظ هویت تاریخی شهر کمک کند.