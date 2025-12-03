به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای» با تشریح ابعاد نظری و مبانی فکری حقوق ملت، اظهار کرد: اصلیترین بحث در حوزه حقوق ملت، تبارشناسی و هستیشناسی حق است و باید روشن شود که حق در چه چارچوبی فهم و تعریف میشود.
وی با بیان اینکه تعریف حق در اندیشههای غربی با مکتب توحیدی تفاوت بنیادین دارد، گفت: از عصر روشنگری به بعد، حق در غرب بیشتر امری قراردادی تلقی شد؛ در حالی که در اندیشه توحیدی، ریشه حقوق در حقیقت انسان و آفرینش او قرار دارد. تمام حقوقی که در قرآن و سنت آمده، مبتنی بر یک واقعیت وجودی و اعتقادی است.
خسروپناه محور دوم سخنان خود را کالبدشکافی آزادی مشروع عنوان کرد و افزود: در منظومه توحیدی، آزادی از سطح رهایی حیوانی آغاز نمیشود، بلکه به حریت عقلانی میرسد. آزادی از موانع، در کنار پایبندی به دین، ارزشها و قوانین، معنای حقیقی آزادی انسان را شکل میدهد. برخلاف تصور رایج غربی، جدایی دنیا از دین و آخرت به معنای سکولاریسم نیست، بلکه جدایی مصادیق از حقیقت است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مردمسالاری دینی را یک حقیقت واحد توصیف کرد و گفت: مردمسالاری دینی ترکیب دو واژه نیست؛ بلکه یک هویت یگانه است که بر مبنای اراده و خواست مردم در چارچوب توحیدی شکل میگیرد.
وی با اشاره به بخشهای دیگری از سخنان خود در ساعات مختلف نشست افزود: بخشهایی از نظریه آزادی در ساحتهای مختلف انسان شامل حقوق بانوان، الگوی سوم زن، جنبش نرمافزاری، حق پیشرفت، حق استقلال علمی، عدالت، مبارزه با فساد، حق امید و نگاه خوشبینانه به آینده و نیز پیوند حق و تکلیف از جمله مباحثی است که مکرر در بیانیه گام دوم مورد تأکید رهبری بوده است.
خسروپناه با اشاره به وضعیت امروز جهان و تناقضگویی مدعیان حقوق بشر تصریح کرد: در حالی که استکبار جهانی با فساد و ظلم، ملتها را تحت فشار قرار داده و مردم غزه را به شدیدترین شکل ممکن مورد ظلم قرار میدهد، همانها دم از حقوق بشر میزنند و سازمانهای بینالمللی نیز در برابر این ظلمها کور و کر شدهاند.
وی تأکید کرد: رهبر انقلاب فرمودند که نباید اجازه دهیم آنها مدعی شوند؛ ما باید مدعی باشیم. ما مدعی هستیم که چرا غرب نهاد خانواده را متلاشی میکند، چرا زن را به کالای مصرفی تبدیل کرده و چرا با استانداردهای دوگانه از تروریسم دولتی حمایت میکند. این نظام فکری رهبری، پشتوانهای برای جهاد تبیین حقوقی، روشنگری و دفاع از حقوق ملتهاست.
وی در پایان گفت: این منظومه فکری سرشار از حکمت، معرفت و عقلانیت است و میتواند بهترین مبنا برای توسعه دیپلماسی و دفاع از حقوق ملتها در عرصه جهانی باشد.
