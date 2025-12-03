به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای که صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴) در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، از ۱۴ کتاب رونمایی شد.
این رونمایی توسط مسعود پزشکیان رئیسجمهور، آیتالله مدرسییزدی، آیتالله اعرافی و آیتالله حسینیخراسانی اعضای فقهای شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی رئیس این همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان صورت گرفت.
کتابهایی که رونمایی شد، عبارتند از:
- مجموعه ۸ جلدی مجموعه مقالات همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای
- حقوق ملت و تمدن اسلامی اثر آیتالله عباس کعبی
- حق و آزادی در اندیشه معاصر؛ مجموعه پیشنشستهای علمی همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبانهای عربی و انگلیسی
- مجموعه چکیده مقالات همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای
- گوهر آزادی
- حقوق انتخابات در منظومه فکری آیتالله العظمی خامنهای اثر دکتر عباسعلی کدخدایی
این کتابها توسط پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه انقلاب اسلامی منتشر شده است.
گفتنی است؛ همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
