۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

رونمایی از ۱۴ کتاب در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع

در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، از ۱۴ کتاب رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴) در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، از ۱۴ کتاب رونمایی شد.

این رونمایی توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، آیت‌الله مدرسی‌یزدی، آیت‌الله اعرافی و آیت‌الله حسینی‌خراسانی اعضای فقهای شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی رئیس این همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان صورت گرفت.

کتاب‌هایی که رونمایی شد، عبارتند از:

  • مجموعه ۸ جلدی مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
  • حقوق ملت و تمدن اسلامی اثر آیت‌الله عباس کعبی
  • حق و آزادی در اندیشه معاصر؛ مجموعه پیش‌نشست‌های علمی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های عربی و انگلیسی
  • مجموعه چکیده مقالات همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
  • گوهر آزادی
  • حقوق انتخابات در منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اثر دکتر عباسعلی کدخدایی

این کتاب‌ها توسط پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه انقلاب اسلامی منتشر شده است.

گفتنی است؛ همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

حسین کشتکار

