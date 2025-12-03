به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴) در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، از ۱۴ کتاب رونمایی شد.

این رونمایی توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، آیت‌الله مدرسی‌یزدی، آیت‌الله اعرافی و آیت‌الله حسینی‌خراسانی اعضای فقهای شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی رئیس این همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان صورت گرفت.

کتاب‌هایی که رونمایی شد، عبارتند از:

مجموعه ۸ جلدی مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

حقوق ملت و تمدن اسلامی اثر آیت‌الله عباس کعبی

حق و آزادی در اندیشه معاصر؛ مجموعه پیش‌نشست‌های علمی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های عربی و انگلیسی

مجموعه چکیده مقالات همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

گوهر آزادی

حقوق انتخابات در منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اثر دکتر عباسعلی کدخدایی

این کتاب‌ها توسط پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه انقلاب اسلامی منتشر شده است.

گفتنی است؛ همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.