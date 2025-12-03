به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین‌علی سعدی عضو مجلس خبرگان رهبری، در سخنرانی خود در همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» با تشریح ابعاد مختلف اندیشه رهبری، سه مؤلفه اصلی در منظومه فکری ایشان را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به انسجام و جامعیت فکری رهبر انقلاب اظهار کرد: در میان اندیشمندان شرق و غرب، متفکرانی که دارای تفکر منظومه‌ای و منسجم باشند کم هستند، اما مقام معظم رهبری از ویژگی‌های بارز در این زمینه برخوردارند؛ چه در مبانی حکمی، چه در توصیفات و چه در مباحث فقهی و قانونی.

آیت‌الله سعدی «تفکر منظومه‌ای» را نخستین مؤلفه اندیشه رهبری دانست و گفت: نگاه ایشان به جهان و انسان، با انسجام و قوامی کم‌نظیر در حوزه‌های مختلف علمی و فقهی همراه است.

وی «توسعه قلمرو اجتهاد» را دومین مؤلفه معرفی کرد و افزود: رهبر انقلاب اجتهاد را از سطح فردی به ساحت حکمرانی ارتقا داده‌اند و این از ابتکارات مهم در تولید علم دینی است. هنگامی که ایشان حوزه علمیه را مسئول تولید نرم‌افزار حکمرانی دینی می‌دانند، این دقیقاً توسعه قلمرو اجتهاد است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق ملت پیش از هر چیز در عرصه نظریه‌پردازی شکل می‌گیرد، بیان کرد: اگر در حوزه علم نتوانیم از حقوق ملت دفاع کنیم، در عرصه اجرا نیز قادر به جلوگیری از تعدی نخواهیم بود.

آیت‌الله سعدی در ادامه، «فهم گفتمانی رهبر انقلاب از زمانه و تحولات جهانی» را سومین مؤلفه معرفی کرد و گفت: رهبر انقلاب گفتمان غالب تمدن معاصر غرب را با تمام پیچیدگی‌هایش تحلیل کرده و مواجهه‌ای علمی، دقیق و ظریف با آن ارائه کرده‌اند. از فیلسوفان سیاسی می‌خواهم دستاوردهای علمی ایشان، از جمله در بیانیه گام دوم انقلاب، را با دقت بیشتری بررسی کنند.

وی با اشاره به پیوند میان ولایت و حقوق ملت در نظریه مردم‌سالاری دینی تصریح کرد: اولین حق بنیادین مردم، تحقق اراده ملی در اداره جامعه است. صیانت رهبر انقلاب از صندوق رأی مردم، چه در جلوگیری از تأخیر انتخابات و چه در مقابله با هرگونه مصادره رأی مردم، از نقاط برجسته سیره حکمرانی ایشان است.

آیت‌الله سعدی با بیان اینکه «استقلال» در سطح ملی عین آزادی است، افزود: تاریخ باید ثبت کند که چگونه رهبر انقلاب در برابر فشارهای خارجی، از آزادی و استقلال و صندوق رأی ملت صیانت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تناقض‌های اندیشه لیبرالیستی در حوزه حقوق ملت گفت: فضای بین‌المللی امروز آماده است که نارسایی‌های لیبرال‌دموکراسی در تأمین حقوق عامه آشکار شود.

سعدی همچنین در مقایسه مدیریت رهبران غربی با رویکرد رهبر انقلاب، اظهار داشت: در حالی که برخی نظریه‌پردازان غربی از دکترین جنگ با چشم‌انداز صلح سخن می‌گویند، رهبر انقلاب دکترین دفاع برای احقاق حقوق ملت را مطرح کرده‌اند.

آیت‌الله سعدی در پایان با اشاره به سالگرد تصویب قانون اساسی گفت: امروز با رهبری مواجهیم که سنگین‌ترین سطح صیانت از حقوق عامه را هم در حوزه نظریه‌پردازی و هم در عرصه عمل محقق کرده است.