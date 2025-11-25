به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشک لانگ مارچ ۲F/G در ساعت ۴:۱۱ دقیقه به وقت گرینویچ از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان واقع در شمال غرب چین به فضا پرتاب شد. طی یک مأموریت نجات بی سابقه، این موشک کپسول شنژ و۲۲ را به سمت ایستگاه فضایی تیانگونگ واقع د مدار پایین زمین فرستاد.

مأموریت‌های شنژو به طور معمول سه فضانورد را به ایستگاه فضایی تیانگونگ می‌برند تا به مدت شش ماه در آنجا اقامت کنند. اما فضاپیمای شنژ و۲۲ بدون سرنشین پرتاب شد زیرا برای بازگرداندن سه فضانورد ساکن درتیانگونگ پرتاب شده است.

فضانوردانی که در مأموریت شنژ و۲۱ به فضا سفر کردند در شب هالوین امسال به تیانگونگ رسیدند. اما فضاپیمایی که آنها سوار شدند، درایستگاه فضایی نبود و در ۱۴ نوامبر برای سرویس به زمین بازگشت.

فضانوردان مأموریت شنژ و۲۰ که قرار بود در پنجم نوامبر به زمین بازگردند اما بررسی‌ها حاکی از ترک‌هایی در پنجره فضا پیما بود که در نتیجه برخورد زباله‌های فضایی به وجود آمده بود. مقامات فضایی چینی عملیات خروج فضانوردان از تیانگونگ به تأخیر افتاد تا این چالش بررسی شود و در نهایت آنها به این نتیجه رسیدند که فضاپیمای شنژ و۲۰ برای بازگرداندن فضانوردان به زمین مناسب نیست.