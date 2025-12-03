بازسازی استخوان با نانوفناوری ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این گرافت سنتزی، با بهرهگیری از فناوری نانو و الهام از ساختار طبیعی استخوان، فرایند ترمیم را شتاب میبخشد و در عین حال ایمنی بالایی را برای بیمار فراهم میکند. بدین ترتیب، خطرات ناشی از گرافتهای انسانی و حیوانی — مانند عفونت، واکنشهای ایمنی یا التهاب — از میان برداشته میشود.
پودر نمیمتیک از نانوذرات کروی هیدروکسیآپاتیت با اندازهای کمتر از ۵۰ نانومتر ساخته شده است. این ساختار نانومتری با سطح ویژه بسیار بالا (بیش از ۱۵۰ مترمربع بر گرم) توانایی چشمگیری در تحریک استخوانسازی ایجاد میکند. علاوه بر این، جذب سریع خون توسط این ماده باعث میشود نهتنها در ترمیم استخوان، بلکه در بندآوری خون هنگام جراحی نیز نقش مؤثری داشته باشد.
این محصول در فرمهای مختلف پودر، گرانول، کیوب نرم و سخت، و مچ استیک نرم و سخت تولید میشود تا جراح بتواند بسته به نوع عمل، ماده مناسب را انتخاب کند.
آزمایشهای بالینی نشان دادهاند که استفاده از این گرافت موجب افزایش ترمیم استخوان تا ۷۵ درصد در حالت گرانول و ۶۳ درصد در حالت پودر میشود؛ نتایجی که اثبات میکنند فناوری نانو میتواند جایگزینی مؤثر و اقتصادی برای محصولات وارداتی باشد.
در حال حاضر، بیش از ۸۲ درصد از بازار گرافتهای استخوانی سنتزی ایران از خارج تأمین میشود؛ در حالی که سالانه بیش از ۲۵٬۹۸۷ جراحی نیازمند این مواد هستند. تولید داخلی نمیمتیک نهتنها میتواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد، بلکه باعث صرفهجویی ارزی قابلتوجه و افزایش دسترسی مراکز درمانی به گرافتهای ایمن و مؤثر خواهد شد.
در بعد ملی، چنین دستاوردهایی زیرساخت توسعه فناوریهای بازساختی و بیومتریال را تقویت میکنند و به استقلال فناورانه در حوزه سلامت کشور یاری میرسانند. تولید گرافتهای نانوساختار ایرانی میتواند سالانه میلیونها دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کند و مسیر توسعه صادرات محصولات زیستپزشکی دانشبنیان را هموار سازد.
شرکت فناوریهای زیستتقلید توکل در نمایشگاه فناوریهای روزآمد ایران با معرفی نمیمتیک پودر نانوبن متورمشونده، نشان داده است که توانمندی داخلی در حوزه مواد زیستی و مهندسی بافت به سطحی از بلوغ فناورانه رسیده که قادر است با محصولات بینالمللی رقابت کند. این دستاورد، نهتنها نقطه عطفی در بازسازی استخوانهای آسیبدیده است، بلکه نمادی از همگرایی دانش نانو، زیستتقلید و مهندسی پزشکی در مسیر توسعه صنعت سلامت ایران بهشمار میرود.
