به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری خطاب به رئیس مجلس و دولت گفت: ۲۰ آبان امسال، در قالب جلسات نظارتی سه‌شنبه‌ها، تیم اقتصادی دولت دعوت شد و بنده نیز حضور داشتم. جلسه بسیار خوبی بود و دولت صراحتاً پذیرفت که موضوع کالابرگ تعیین تکلیف شود.

وی خطاب به قالیباف گفت: در همان جلسه، شما نیز تأکید کردید که تا پایان آبان‌ماه کالابرگ الکترونیکی باید به مردم ارائه شود، اما امروز مشاهده می‌کنیم که این وعده عملیاتی نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اقلام ده‌گانه مشمول کالابرگ گفت: دقیقاً همان کالاهایی که در فهرست کالابرگ آمده‌اند، همان‌هایی هستند که مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ۱۴۰۴ را برایشان ۴۹.۴ درصد اعلام کرده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را نیز ۶۶.۲ درصد گزارش داده است. در چنین شرایطی، اجرا نشدن کالابرگ قابل قبول نیست.

حاجی‌دلیگانی با انتقاد از کمبود برخی کالاهای ضروری افزود: در حال حاضر برنج و برخی اقلام اساسی در فروشگاه‌ها یافت نمی‌شوند و مردم دارای درآمدهای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی، به‌ویژه بازنشستگان، در شرایط سختی به سر می‌برند. درخواست من این است که قانونی که تصویب شده و جلساتی که برگزار شده، بالاخره اجرا شود. چرا این کار عملیاتی نمی‌شود؟

محمدباقر قالیباف در واکنش به این تذکر، با اشاره به پشتوانه قانونی موضوع گفت: این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۴ و بند «چ» تبصره ۵، همچنین ماده ۳۱ برنامه توسعه و در جدول ۵ پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، دستور رئیس‌جمهور نیز وجود دارد و وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه مسئول مستقیم اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: حتی قرار بود سه دهک نخست در هفته اول آذر مشمول شوند. اکنون دوستان ما در دولت اعلام می‌کنند که در حال اجرای این موضوع هستند و حتماً وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیر خواهند بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده هم اعلام کردم که رئیس‌جمهور دستور داده تأمین اعتبار از محل درآمدهای دیگری مانند خودرو یا بنزین نیز با اولویت اجرای کالابرگ انجام شود. سخنگوی دولت نیز تأکید کرده که حتماً این کار عملی خواهد شد.