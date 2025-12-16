ترک فعل وزارت صمت درباره واردات خودروهای برقی

مصطفی پوردهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، گفت: در حوزه خودرو، همه اعم از واردکنندگان خودرو چه خودروهای برقی و چه خودروهای بنزینی، منتظر اعلام تعرفه‌ها بودند که پس از ۸ ماه دوندگی ابلاغ شد.

وی با اشاره به میزان واردات خودرو، گفت: با این کاهش تعرفه برای واردات خودرو، شاهد تسریع در روند واردات خودرو خواهیم بود. البته مصوبه مجلس در بودجه برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بود که تاکنون بانک مرکزی فقط ۶۰۰ میلیون یورو اختصاص داده است.

پوردهقان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی وارد کشور شده است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت: هر فرد ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند به ازای هر نفر یک دستگاه خودرو وارد کند. تعرفه واردات این خودروها هم جدید و متناسب با حجم موتور تعیین شده است. این موضوع مختص ایرانیان خارج از کشور بوده و اجرای آن می‌تواند به متعادل شدن بازار خودرو کمک کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعرفه خودروهای وارداتی، گفت: تعرفه خودروهای وارداتی برقی ۴ درصد و خودروهای وارداتی هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین برای خودروهای بنزینی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد و برای خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی که در دسته خودروهای لوکس قرار می‌گیرند، تعرفه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد و تا ۳۰۰ درصد تعیین شده است که این موارد به گمرکات نیز ابلاغ شده‌اند.

وی در ارزیابی از واردات خودروهای برقی، گفت: متأسفانه در بخش خودروهای برقی ترک فعل داریم که بخشی از مشکلات آلایندگی کشور نیز به این موضوع برمی‌گردد؛ باوجود تعیین تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودروهای برقی، وزارت صمت این قانون مترقی را اجرا نکرده است.

پوردهقان به نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت اشاره و اظهار کرد: در این جلسه وزیر صمت درباره واردات خودروهای برقی، اختصاص ارز را بهانه کرد که قابل توجیه نیست و مجلس از بعد نظارتی وارد خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر واردات خودروهای برقی، باید وزارت صمت تولید خودروهای برقی را شروع کند که در این باره هم وزارت صمت اقدامی نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حوزه واردات خودروهای برقی ترک فعل دارند که مجلس به این موضوع ورود می‌کند.