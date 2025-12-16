  1. سیاست
ترک فعل وزارت صمت درباره واردات خودروهای برقی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حوزه واردات خودروهای برقی ترک فعل دارند که مجلس به این موضوع ورود می‌کند.

مصطفی پوردهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، گفت: در حوزه خودرو، همه اعم از واردکنندگان خودرو چه خودروهای برقی و چه خودروهای بنزینی، منتظر اعلام تعرفه‌ها بودند که پس از ۸ ماه دوندگی ابلاغ شد.

وی با اشاره به میزان واردات خودرو، گفت: با این کاهش تعرفه برای واردات خودرو، شاهد تسریع در روند واردات خودرو خواهیم بود. البته مصوبه مجلس در بودجه برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بود که تاکنون بانک مرکزی فقط ۶۰۰ میلیون یورو اختصاص داده است.

پوردهقان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی وارد کشور شده است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت: هر فرد ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند به ازای هر نفر یک دستگاه خودرو وارد کند. تعرفه واردات این خودروها هم جدید و متناسب با حجم موتور تعیین شده است. این موضوع مختص ایرانیان خارج از کشور بوده و اجرای آن می‌تواند به متعادل شدن بازار خودرو کمک کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعرفه خودروهای وارداتی، گفت: تعرفه خودروهای وارداتی برقی ۴ درصد و خودروهای وارداتی هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین برای خودروهای بنزینی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد و برای خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی که در دسته خودروهای لوکس قرار می‌گیرند، تعرفه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد و تا ۳۰۰ درصد تعیین شده است که این موارد به گمرکات نیز ابلاغ شده‌اند.

وی در ارزیابی از واردات خودروهای برقی، گفت: متأسفانه در بخش خودروهای برقی ترک فعل داریم که بخشی از مشکلات آلایندگی کشور نیز به این موضوع برمی‌گردد؛ باوجود تعیین تعرفه ۴ درصدی برای واردات خودروهای برقی، وزارت صمت این قانون مترقی را اجرا نکرده است.

پوردهقان به نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت اشاره و اظهار کرد: در این جلسه وزیر صمت درباره واردات خودروهای برقی، اختصاص ارز را بهانه کرد که قابل توجیه نیست و مجلس از بعد نظارتی وارد خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر واردات خودروهای برقی، باید وزارت صمت تولید خودروهای برقی را شروع کند که در این باره هم وزارت صمت اقدامی نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حوزه واردات خودروهای برقی ترک فعل دارند که مجلس به این موضوع ورود می‌کند.

زهرا علیدادی

