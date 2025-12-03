به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در دفتر خود در گرمسار، از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گرمسار خبر داد.

وی افزود: احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا پنجشنبه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴ به شهرستان گرمسار سفر می‌کند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: وزیر کار در این سفر پس از حضور در مزار شهدا و گلباران قبور مطهر آنان، بازدید از کلینیک امام خمینی (ره) و درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار را در دستور کار خواهد داشت.

عربی از کلنگ‌زنی طرح توسعه‌ای درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار به عنوان دیگر برنامه سفر وزیر کار خبر داد و گفت: بازدید از خطوط تولید شرکت معدنی املاح ایران دیگر برنامه سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به گرمسار است.

وی افزود: این سفر با هدف تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح ارائه خدمات رفاهی در شهرستان انجام می‌شود.