نیکزاد: استیضاح وزرا از دستور کار مجلس خارج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی اظهار داشت: اگر روز گذشته رئیس مجلس اشاره کرد که استیضاح باید با تأمل بیشتری انجام شود، لازم است تأکید کنم که استیضاح از دستور کار مجلس خارج نشده و هیچ وزیری نباید تصور کند عملکردش در گوشه امن دولت ادامه خواهد داشت و دیگر استیضاحی مطرح نمی‌شود.

وی در ادامه، گفت: حقوق کارمندان پایین است و حقوق بازنشستگان رعایت نمی‌شود. همچنین در نحوه ارائه کالابرگ الکترونیکی، روستاییان و کارگران شغلی فراموش شده‌اند که چشم‌انتظار دریافت یارانه هستند.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد: استیضاح از دستورکار مجلس و هیئت رئیسه خارج نشده است.