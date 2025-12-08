کمپین الازهر برای آموزش و تربیت قرآنی همه افراد خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسلامی الازهر از راهاندازی کمپین «ورتل القرآن: قرآن تلاوت کن» ویژه آموزش قرآن و تجوید خبر داد. این کمپین شامل انتشار سلسله ویدئوهای آموزش گام به گام احکام تجوید و تلاوت با هدف نشر علوم قرآنی و تربیت قرآنی شهروندان مصری است.
در این ویدئوها قرآن به شیوهای ساده و آسان و مناسب همه افراد خانواده آموزش داده شده که شامل آموزش مخارج و صفات حروف و روخوانی صحیح و بدون اشتباه آیات قرآن است.
محمد الضوینی، معاون الازهر در این باره اظهار کرد: امیدواریم این کمپین برای دختران و پسران الازهر و جویندگان علم مفید باشد و یادگیری کتاب خدا و تأمل در معانی آن را برایشان آسان گرداند.
وی در پیامی در فیسبوک نوشت: این کمپین در راستای ارشادات احمد الطیب، شیخ الازهر راهاندازی شده و هدف از آن آسانسازی یادگیری قرآن و پرورش نسلی قرآنی است.
الازهر تاکنون فعالیتهای متنوعی را در راستای آموزش قرآن و احکام تجوید انجام داده که از آن جمله اپلیکیشن «قاری الکترونیکی قرآن» با حمایت احمد الطیب، شیخ الازهر و نظارت محمد عبدالرحمن الضوینی، معاون الازهر است.
این اپلیکیشن در راستای اهتمام الازهر به بهرهمندی از فناوریهای جدید با هدف خدمت به قرآن و آموزش آن راهاندازی شده و یک ابزار آموزشی مؤثر است که با فراهمکردن شرایط تلاوت صحیح و واضح قرآن کریم، به حمایت از روند آموزش قرآن کریم در داخل و خارج از مؤسسات الازهر کمک میکند.
