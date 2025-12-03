  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

۲ ژیمناستیک کار از خراسان رضوی به اردوی تیم‌ملی بزرگسالان دعوت شدند

۲ ژیمناستیک کار از خراسان رضوی به اردوی تیم‌ملی بزرگسالان دعوت شدند

مشهد- دو ژیمناستیک کار شایسته خراسان رضوی امیرمحمد قربانی و امیرمحمد رحمانی به مرحله جدید اردوی تیم‌ملی بزرگسالان ژیمناستیک هنری دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، دو ژیمناستیک کار شایسته استان خراسان رضوی امیرمحمد قربانی و امیرمحمد رحمانی به مرحله جدید اردوی تیم‌ملی بزرگسالان ژیمناستیک هنری دعوت شدند.

این اردو از ۱۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در سالن شهید سردار سلیمانی تهران برگزار خواهد شد. حضور این دو ورزشکار خراسانی در جمع ملی‌پوشان بزرگسال، نشان‌دهنده توان فنی بالای ژیمناست‌های استان و تلاش مستمر آنان در مسیر حرفه‌ای است.

در این مرحله از اردو، منتخبین استان‌های تهران، گلستان، مازندران، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد و فارس حضور خواهند داشت و تمرینات زیر نظر کادر فنی تیم‌ملی پیگیری می‌شود.

کد خبر 6676627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها