به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، دو ژیمناستیک کار شایسته استان خراسان رضوی امیرمحمد قربانی و امیرمحمد رحمانی به مرحله جدید اردوی تیمملی بزرگسالان ژیمناستیک هنری دعوت شدند.
این اردو از ۱۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در سالن شهید سردار سلیمانی تهران برگزار خواهد شد. حضور این دو ورزشکار خراسانی در جمع ملیپوشان بزرگسال، نشاندهنده توان فنی بالای ژیمناستهای استان و تلاش مستمر آنان در مسیر حرفهای است.
در این مرحله از اردو، منتخبین استانهای تهران، گلستان، مازندران، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد و فارس حضور خواهند داشت و تمرینات زیر نظر کادر فنی تیمملی پیگیری میشود.
