مرداخانی: ۱۸۰۰هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی درزنجان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، صبح چهارشنبه در جلسه شورای گفتوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان اظهار کرد: برای یافتن راه حل بسته شدن کارتهای بازرگانی و رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان صنعت روی موارد به مسئولان بالادستی ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ اهتمام ویژهای از سوی دولت و بخش خصوصی برای توسعه انرژیهای خورشیدی صورت گرفت، عنوان کرد: ابتدای سال از منابع طبیعی درخواست کردیم که زمینهای مستعد ایجاد انرژیهای خروشیدی را مشخص کنند که در فاز نخست یک هزار و ۸۰۰ هکتار شناسایی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: با انجام مطالعات از سوی برق منطقهای زنجان حدود هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی مورد تأیید اولیه قرار گرفته است.
مرادخانی با بیان اینکه متقاضیان برای احداث بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه بررسی شدند، عنوان کرد: زمین هایی مورد تأیید قرار گرفته و مجوز ساتبا را نیز دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان زنجان هزار مگاوات انرژی برق تولید میکنیم، تصریح کرد: این مقدار تولید، بیشتر از مصرف و نیاز استان است.
