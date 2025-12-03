  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

مرداخانی: ۱۸۰۰هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی درزنجان شناسایی شد

زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: ۱۸۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در زنجان شناسایی شد که تولید هزار مگاوات آن تأیید اولیه دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، صبح چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وی دولت و بخش خصوصی استان زنجان اظهار کرد: برای یافتن راه حل بسته شدن کارت‌های بازرگانی و رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان صنعت روی موارد به مسئولان بالادستی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ اهتمام ویژه‌ای از سوی دولت و بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های خورشیدی صورت گرفت، عنوان کرد: ابتدای سال از منابع طبیعی درخواست کردیم که زمین‌های مستعد ایجاد انرژی‌های خروشیدی را مشخص کنند که در فاز نخست یک هزار و ۸۰۰ هکتار شناسایی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: با انجام مطالعات از سوی برق منطقه‌ای زنجان حدود هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی مورد تأیید اولیه قرار گرفته است.

مرادخانی با بیان اینکه متقاضیان برای احداث بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه بررسی شدند، عنوان کرد: زمین هایی مورد تأیید قرار گرفته و مجوز ساتبا را نیز دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان زنجان هزار مگاوات انرژی برق تولید می‌کنیم، تصریح کرد: این مقدار تولید، بیشتر از مصرف و نیاز استان است.

