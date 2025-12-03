به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با حضور تعدادی از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ۴ شهرستان استان زنجان در جنگ ۱۲ روزه مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت با این حال حتی یک روز هم شاهد تعطیلی واحد تولیدی، انتقال سرمایه و ترس جامعه اقتصادی نبودیم.

وی با بیان اینکه دفاع ایران در جنگ ۱۲ روزه، شکوه همبستگی ملی در شرایط سخت را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: این همبستگی و پای کار بودن فعالان اقتصادی برای ما یک سرمایه اجتماعی ویژه به‌شمار می‌رود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه در جلسه شامگاه دیروز با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هشت محور تعامل کلان با اتاق ایران مطرح شد، تصریح کرد: موضوعاتی همچون تبدیل استان به مرکز استارتاپی و دانش بنیان، حمایت هدفمند از صنایع دستی کلیدی استان با حفظ اصالت، رقابت‌پذیری برندسازی و استانداردسازی صادراتی و ارائه تسهیلات مشخص برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده در بحث توسعه صنایع قدیمی مثل مس و چاقوسازی با فناوری‌های نوین خاطرنشان کرد: این استان این ظرفیت را دارد که به عنوان پایلوت مرکزی تحقیق و توسعه ملی برای دوره آزمایشی سه ساله انتخاب شود.

صادقی پیشنهاد تأسیس ستاد ملی هوش مصنوعی اتاق بازرگانی کشور به میزبانی زنجان را مطرح کرد و افزود: با توجه به وجود شکاف فاحش میان خروجی فناورانه دانشگاهی و نیازهای عملیاتی صنعت و بازار صادراتی کشور نیازمند ایجاد زیرساخت یکپارچه برای تحقیق، توسعه، استانداردسازی، آموزش تخصصی بازرگانی و تجاری‌سازی در یک محیط فیزیکی متمرکز، تحت عنوان پردیس ملی علوم فناوری و بازرگانی در زنجان هستیم.

وی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری صادراتی دانش‌بنیان را از دیگر پیشنهادات برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت حیاتی نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق کسب و کارها در میان شرکت‌های ایرانی، زنجان میزبانی دبیرخانه مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را برعهده داشت.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه طرح جامع عارضه‌یابی و بهینه‌سازی صنایع از دیگر درخواست‌ها برای همکاری با اتاق بازرگانی ایران است، ابراز کرد: امیدواریم این پیشنهادها در اتاق به تصویب برسد و عملیاتی شود.

وی از برنامه احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی تجدید پذیر با ۲۰ همت خبر داد و گفت: در حال حاضر در استان زنجان ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه داریم و تقریباً تا پایان سال ۷۰ مگاوات به بهره برداری می‌رسد.

صادقی با اشاره به اینکه ۵۰۰ مگاوات تا سال آینده وارد مدار می‌شود، تصریح کرد: در انرژی خورشیدی طرح‌های توسعه داریم و تا پایان سال ۱۴۰۵ ناترازی انرژی نخواهیم داشت و مازاد هم تولید خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: استان زنجان به لحاظ اقلیم که به شدت تابش خورشید، گرما و سایر مولفه‌ای مؤثر در استفاده از انرژی خورشیدی، بهترین نقطه برای ساخت نیروگاه شناخته شده است.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشران توسعه است

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشران توسعه و نزدیک‌ترین مسیر برای اصلاح آئین‌نامه‌ها است.

کیوان کاشفی اظهار کرد: در شورای گفت‌وگوی ملی نقطه نظرات استان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و این شورا منحصر به فرد ترین کارگروه در استان‌ها و کشور است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اقتصادی، دستگاه قضائی، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و طیف‌های مختلف در این شورا حضور دارند، عنوان کرد: در این محل می‌توان اندیشه‌ها را با هم به اشتراک گذاشت و این شورا به عنوان پیشران توسعه عمل می‌کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نزدیک‌ترین مسیر برای اصلاح قوانین و آئین نامه‌ها دانست و گفت: تلاش برای رفع موانع تولید از اهداف مهم است. وی با بیان اینکه مصوبات این شورا به فاصله یک ماه باید در دستور کار دولت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۵ درصد مصوبات در این فاصله زمانی در هیئت دولت مطرح شده و مصوبات باقی‌مانده عمدتاً بار مالی داشته است که باید از مسیرهای دیگر عبور کند.

کاشفی با تاکید بر اینکه شورا باید از موازی‌کاری با کارگروه‌های استانی پرهیز و در امور توسعه‌ای استان نقش ایفا کند، تصریح کرد: بخش خصوصی نباید حرف غیرمنطقی و غیر کارشناسی بزند.

وی یادآور شد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش زنجان با ۱۰۰ امتیاز برترین شورای گفت‌وگوی کشور شد که مواردی همچون برگزاری منظم جلسات و برخورداری از تیم متخصص و توانمند و تعامل سازنده با کمیسیون‌های تخصصی در کسب این امتیاز مؤثر بود. مواردی همچون روند فعالیت کنسرسیوم انرژی‌های تجدید پذیر در استان زنجان، مشکلات بسته شدن کارت‌های بازرگانی و بسته شدن کارت‌های بازرگانی