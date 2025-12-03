  1. استانها
حجت الاسلام صمدی:

دوره آموزشی «تولید محتوا» با محوریت هوش مصنوعی در مشگین‌شهر برگزار شد

اردبیل- دوره آموزشی «تولید محتوا و سواد رسانه» با محوریت هوش مصنوعی؛ تحول دیجیتال در عصر جدید ارتباطات در مشگین شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق صمدی ظهر چهارشنبه در جلسه دوره آموزشی تولید محتوا و رسانه که در سالن جلسه تبلیغات اسلامی مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: این دوره به منظور ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای علاقه مندان و فعالان این حوزه طراحی شده است.

وی افزود: این دوره با ترکیب دانش سنتی رسانه و فن‌آوری‌های نوین، شرکت کنندگان را برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های دنیای دیجیتال آماده می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به گفته مقام معظم رهبری (ره) که فضای مجازی باید جریان ساز باشد، گفت: هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم آینده‌نگرانه نیست، بلکه جزئی لاینفک از حال حاضر است که با کاربردهای گسترده خود، کیفیت زندگی، کارایی صنایع و حل چالش‌های پیچیده را متحول ساخته است.

در ادامه مدرس سواد رسانه‌ای مجتبی ولی زاده افزود: هدف از هوش مصنوعی خودکارسازی وظایف، بهبود کارایی و حل مسائل پیچیده هست یا به تعبیری دیگر هدف از هوش مصنوعی این است که زندگی انسان‌ها را راحت‌تر و مؤثرتر کند و این کار را با اتوماتیک کردن وظایف پیچیده و زمان‌بر، بهبود دقت و کارایی فرآیندها و کمک به تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریع‌تر انجام می‌دهد.

وی با اشاره به این دوره آموزشی «تولید محتوا و سواد رسانه ای» با هدف پرورش مهارت‌های ضروری برای فعالیت مؤثر در فضای رسانه‌ای جدید، طراحی شده است، افزود: شرکت کنندگان در این دوره نه تنها با تکنیک‌های تولید محتوا برای پلتفرم‌های مختلف آشنا می‌شوند، بلکه توانایی نقد و تحلیل پیام‌های رسانه‌ای را نیز کسب می‌کنند.

ولیزاده در ادامه تکنیک‌های هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

