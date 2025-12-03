به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق صمدی ظهر چهارشنبه در جلسه دوره آموزشی تولید محتوا و رسانه که در سالن جلسه تبلیغات اسلامی مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: این دوره به منظور ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای علاقه مندان و فعالان این حوزه طراحی شده است.

وی افزود: این دوره با ترکیب دانش سنتی رسانه و فن‌آوری‌های نوین، شرکت کنندگان را برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های دنیای دیجیتال آماده می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به گفته مقام معظم رهبری (ره) که فضای مجازی باید جریان ساز باشد، گفت: هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم آینده‌نگرانه نیست، بلکه جزئی لاینفک از حال حاضر است که با کاربردهای گسترده خود، کیفیت زندگی، کارایی صنایع و حل چالش‌های پیچیده را متحول ساخته است.

در ادامه مدرس سواد رسانه‌ای مجتبی ولی زاده افزود: هدف از هوش مصنوعی خودکارسازی وظایف، بهبود کارایی و حل مسائل پیچیده هست یا به تعبیری دیگر هدف از هوش مصنوعی این است که زندگی انسان‌ها را راحت‌تر و مؤثرتر کند و این کار را با اتوماتیک کردن وظایف پیچیده و زمان‌بر، بهبود دقت و کارایی فرآیندها و کمک به تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریع‌تر انجام می‌دهد.

وی با اشاره به این دوره آموزشی «تولید محتوا و سواد رسانه ای» با هدف پرورش مهارت‌های ضروری برای فعالیت مؤثر در فضای رسانه‌ای جدید، طراحی شده است، افزود: شرکت کنندگان در این دوره نه تنها با تکنیک‌های تولید محتوا برای پلتفرم‌های مختلف آشنا می‌شوند، بلکه توانایی نقد و تحلیل پیام‌های رسانه‌ای را نیز کسب می‌کنند.

ولیزاده در ادامه تکنیک‌های هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای را به شرکت کنندگان آموزش دادند.