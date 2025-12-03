به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار کرد: شیوهنامه جدید جذب داوران پس از ماهها بررسی کارشناسی و آسیبشناسی عملکرد سالهای اخیر، با هدف ساماندهی حوزه داوری، ارتقای نظارت حاکمیتی و توسعه نهادهای داوری در این معاونت تدوین و به تأیید ریاست مرکز رسیده است.
وی با اشاره به مبانی قانونی این شیوهنامه، بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری، افزود: از این پس تمامی متقاضیان اخذ پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری باید بر اساس مقررات جدید اقدام کنند.
مقدس با تشریح مهمترین نوآوریهای این شیوهنامه، اظهار کرد: ضرورت تأهل برای داوران در داوریهای تخصصی خانواده، اصلاح شرایط سنی متقاضیان، تشکیل شورای توسعه داوری در استانها به ریاست رؤسای کل دادگستری، ایجاد هیئت مرکزی داوری برای ارزیابی نخبگان و رسیدگی به اعتراضها، تعیین شاخصها و تمهیدات دقیق برای احراز شرایط مؤسسان نهادهای داوری، و نیز ایجاد سازوکار نظارتی جهت حفظ نظم عمومی و کنترل عملکرد داوران حرفهای از جمله امکان بررسی و تردید در صلاحیت علمی و شخصیتی داوران از مهمترین تغییرات این دستورالعمل به شمار میرود.
مقدس همچنین گفت: بر اساس شیوهنامه جدید، متقاضیان تأسیس نهادهای داوری حرفهای موظفاند فرایند ثبتنام و ارائه درخواست خود را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها انجام دهند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس شیوهنامه جدید، شورای استانی توسعه داوری حرفهای به ریاست رؤسای کل دادگستریها تشکیل میشود تا زمینه گسترش داوریهای حرفهای را فراهم سازد و اجرای سیاستهای کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامهای بهویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نیز دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری مصوب ریاست قوه قضائیه بهطور عملی محقق شود.
وی تأکید کرد: اجرای این شیوهنامه گامی مهم در ارتقای استانداردهای داوری و توسعه نهادهای داوری حرفهای در کشور خواهد بود.
