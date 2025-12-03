۷ مصدوم در واژگونی اتوبوس محور دیواندره – سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جلالی اعلام کرد: یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۲۴ محور دیواندره – سقز به دلیل انحراف و برخورد با دیواره کارگاه دچار سانحه شد و شماری از مسافران آسیب دیدند.
وی افزود: در این حادثه ۲۹ نفر دچار سانحه شدند که از میان آنان ۷ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: تیمهای امدادی پایگاه زرینه اوباتو شهرستان دیواندره بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان یادآور شد: همچنین عملیات رهاسازی یکی از مصدومان توسط نجاتگران صورت گرفت و سایر مصدومان پس از دریافت کمکهای اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.
جلالی با هشدار نسبت به خطرات جادهای، از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.
